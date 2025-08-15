Gómez Palacio y Lerdo GÓMEZ PALACIO Lerdo Obras Públicas Autismo

Servicio eléctrico

Así está Fraccionamiento El Manantial en Gómez Palacio, donde habitantes protestaron contra CFE

Apagones constantes

Apagones constantes

DIANA GONZÁLEZ

La noche del pasado miércoles, vecinos del Fraccionamiento El Manantial, bloquearon el periférico bajo el puente Hamburgo, quemando llantas y basura.

Los inconformes se quejaron por los constantes apagones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero aprovecharon la protesta para sumar quejas con respecto al suministro de agua potable y el estado del pavimento de las calles del sector.

“Lo que pasa es que las autoridades nos tienen ‘de a tiro’ abandonados, no tenemos ni luz, ni agua. Nos la dan tres horas al día y la cierran y ya no nos la dan hasta otro día. Necesitamos que las autoridades también se encarguen de allá, de atrás, bacheo, todo eso, porque estamos ‘de a tiro’ completamente abandonados”, señaló uno de los manifestantes, quien también comentó: “Llegaron de Presidencia, de Obras Públicas, nos dijeron que a la Comisión no les afecta (el bloqueo), pero afectamos a terceras personas. La solución que ellos nos dijeron fue: Ve y plántate a Comisión”.

El Siglo de Torreón solicitó al Sideapa el número de reportes hechos por vecinos de El Manantial por falta de agua e informaron y mostraron con documentos que no tenían ninguno reciente. También solicitó el punto de vista del director de Obras Públicas de Gómez Palacio, Juan Salazar Reyes, respecto al mal estado del pavimento, pero no le fue posible al funcionario ahondar en el tema ayer jueves.

Terracería
Terracería


Caseta abandonada
Caseta abandonada


Entre llantas y basura
Entre llantas y basura


Panorama común
Panorama común






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: voltaje Servicio eléctrico Fraccionamiento El Manantial energía eléctrica CFE

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Apagones constantes


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406679

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx