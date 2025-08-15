Así está Fraccionamiento El Manantial en Gómez Palacio, donde habitantes protestaron contra CFE

La noche del pasado miércoles, vecinos del Fraccionamiento El Manantial, bloquearon el periférico bajo el puente Hamburgo, quemando llantas y basura.

Los inconformes se quejaron por los constantes apagones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero aprovecharon la protesta para sumar quejas con respecto al suministro de agua potable y el estado del pavimento de las calles del sector.

“Lo que pasa es que las autoridades nos tienen ‘de a tiro’ abandonados, no tenemos ni luz, ni agua. Nos la dan tres horas al día y la cierran y ya no nos la dan hasta otro día. Necesitamos que las autoridades también se encarguen de allá, de atrás, bacheo, todo eso, porque estamos ‘de a tiro’ completamente abandonados”, señaló uno de los manifestantes, quien también comentó: “Llegaron de Presidencia, de Obras Públicas, nos dijeron que a la Comisión no les afecta (el bloqueo), pero afectamos a terceras personas. La solución que ellos nos dijeron fue: Ve y plántate a Comisión”.

El Siglo de Torreón solicitó al Sideapa el número de reportes hechos por vecinos de El Manantial por falta de agua e informaron y mostraron con documentos que no tenían ninguno reciente. También solicitó el punto de vista del director de Obras Públicas de Gómez Palacio, Juan Salazar Reyes, respecto al mal estado del pavimento, pero no le fue posible al funcionario ahondar en el tema ayer jueves.

Terracería

Caseta abandonada

Entre llantas y basura