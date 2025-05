Así era el mundo la última vez que América y Toluca disputaron una final

Han pasado una gran cantidad de años para que América y Toluca volvieran a disputar una final entre ambos, los Diablos Rojos buscan el 11vo trofeo, mientras que las Águilas quieren soñar con el tetracampeonato.

Los dos equipos ya están confirmados, Toluca y América son los elegidos para intentar ganar el trofeo del Clausura 2025 en una final donde figuras como Alexis Vega, Paulinho, Henry Martín y Álvaro Fidalgo serán clave para campeonar en el actual torneo.

La última vez que se enfrentaron los Diablos Rojos y las Águilas data de la temporada 1970-71, es decir, hace 54 años que no pasaba dicho enfrentamiento, en aquel duelo, América se quedó con la victoria y el campeonato tras ganar dos goles a cero en el global.

1971: México, música, deportes y cultura en general

En lo que respecta a México, el país estaba siendo gobernado por Luis Echeverría Álvarez, quien se vio envuelto en una polémica cuando el 10 de junio de 1971 ocurrió la "Matanza del Jueves de Corpus", una protesta estudiantil que fue reprimida por el propio gobierno dejando un saldo aproximado y no confirmado de 225 muertos.

Pasando a temas musicales, canciones como "Imagine" de John Lennon, "Stairway to Heaven" de Led Zeppelin, "Have You Ever Seen The Rain" de Creedence Clearwater Revival y "What´s Going On?" de Marvin Gaye se encontraban en lo más alto de las listas de éxitos marcando una época en la industria.

Los deportes también tuvieron hitos históricos, tal y como el combate entre Muhammad Ali vs Joe Frazier denominada "La Pelea del Siglo", donde Frazier se llevó la victoria en el primer capítulo de la trilogía, esto mientras Jackie Stewart se coronaba dos veces campeón en la Fórmula 1 con la escudería "Elf Team Tyrrell".

En ese año, el criminal Charles Manson fue sentenciado a pena de muerte que pasó a ser cadena perpetua, en México se transmitió el primer sketch del "Chavo del 8" en el programa de comedia "Chespirito" y Walt Disney Worlds abrió sus puertas en Orlando, Florida.

A principios de febrero de 1971, el ex presidente del PRI, Melchor Ortega, fue asesinado, mientras que Jim Morrison, vocalista y líder de la banda "The Doors" y el icónico cantante Louis Armstrong murieron en Julio, mientras que un sismo en Chile de 7.8 grados generó un pequeño tsunami dejando un saldo de 83 personas fallecidas.