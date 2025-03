Así debes conservar el huevo de acuerdo con Profeco

El huevo es sin duda es un ingrediente básico de la cocina, además, de que se puede preparar de muchas formas. También hay que sumarle que es rico en aminoácidos esenciales, ácidos grasos, algunos minerales y vitaminas, necesarios en la dieta.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) enfatiza la importancia de almacenar los huevos correctamente para evitar riesgos sanitarios. Aunque en supermercados y puntos de venta se mantienen a temperatura ambiente, una vez comprados deben guardarse en el refrigerador, preferentemente no en la puerta, y sin lavarlos antes de meterlos, solo antes de usarlos. Es recomendable mantenerlos en su empaque o separados de otros alimentos con olores fuertes.

Al comprarlos, se debe elegir aquellos con la cáscara intacta y limpia. Un huevo no fresco puede mostrar una clara acuosa y desparramada al romperlo. Los huevos son susceptibles de transmitir patógenos, por lo que es esencial lavar las manos y utensilios después de manipularlos para evitar contaminación cruzada.

Profeco aconseja no consumir huevos pasados de la fecha de caducidad o preferente. Al separar la yema de la clara, se debe evitar el contacto con la cáscara para prevenir la transmisión de bacterias. Además, si un huevo huele mal o la clara no es transparente, no debe consumirse, ya que podría estar contaminado.

La cocción adecuada de los huevos es crucial para eliminar patógenos. También es importante refrigerar tanto los huevos como los alimentos preparados con ellos, para evitar que se descompongan a temperatura ambiente.

El huevo es una excelente fuente de energía gracias a las proteínas y grasas de la yema, y consumirlo con moderación es clave para aprovechar sus beneficios sin comprometer la salud.