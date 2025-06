Asesinan a actor tras salvar la vida de su esposo en un ataque violento

El reconocido actor Jonathan Joss, célebre por dar voz a John Redcorn en la serie King of the Hill, fue asesinado el pasado 1 de junio en San Antonio, Texas, en un crimen que ha conmocionado al mundo del espectáculo. Su muerte ocurrió apenas unos días después de que un incendio consumiera su hogar, en lo que ahora se considera parte de una escalada de agresiones.

Según el testimonio de su esposo, Tristan Kern de Gonzales, ambos fueron atacados por un vecino identificado como Sigfredo Álvarez Ceja. El agresor, tras lanzar insultos homofóbicos, sacó un arma y disparó directamente contra el actor. En un acto de valentía, Joss empujó a su pareja para protegerlo y recibió los disparos fatales.

“Jonathan me salvó la vida. Él no tenía armas, no estaba haciendo daño a nadie. Estábamos parados juntos, llorando, cuando este hombre se nos acercó, gritó y disparó. Jonathan me cubrió con su cuerpo”, relató Kern, profundamente afectado por los hechos.