Asesinan a padre de familia a puñaladas en Saltillo

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación, luego de que este lunes se encontrara al interior de su hogar al oriente de Saltillo, a un hombre apuñalado así como con un fuerte golpe en el craneo, además del robo de su vehículo.

El hallazgo se registró, luego de que la hija de Efraín de 49 años de edad, acudiera a su domicilio ubicado en la calle Atreo en el fraccionamiento Real del Sol III, a buscarlo.

Tras arribar, no vio el vehículo Camaro de su padre, sin embargo ingreso al domicilio y comenzó a buscarlo, y fue cuando entró a su habitación ubicada en el segundo piso, cuando lo encontró sin vida.

De inmediato solicito la presencia de las autoridades a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, acudiendo al lugar oficiales de la Policía Estatal, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal, quienes dieron inicio a las pesquisas.

Paramédicos de Cruz Roja fueron los encargados de valorar al hombre, mismo que ya no presentaba signos vitales, por lo que se procedió a acordonar la zona.

Según trascendió, en el lugar se encontraron manchas en color rojo con características de contacto por huella de pisada en diferentes partes del inmueble; manchas en color rojo con características de salpicadura por impacto; dos cobijas con manchas en color rojo; un trapeador y acido muriático, por lo que se presume que intentaron borrar algunas de las manchas; así como un cuchillo con la punta quebrada.

Asimismo, en el cuerpo del hoy occiso se encontraron huellas de violencia, entre ellas, dos lesiones por arma blanca a la altura del abdomen, otra más en el lado izquierdo del pecho, así como en mano izquierda, además de fractura de cráneo.

En el lugar no se encontró el vehículo Chevrolet Camaro propiedad del occiso, el cual se presume que fue robado por quienes lo acribillaron.

Por los hechos, la FGE abrió una carpeta de investigación, además de solicitar en el mismo fraccionamiento videos de las cámaras aledañas al hogar, a fin de dar con quien o quienes resulten responsables del crimen.

Finalmente, el cuerpo se traslado al Semefo para practicarle la necropsia de ley.