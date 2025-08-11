Policiaca Fallecimientos Gómez Palacio Saltillo Accidentes viales Policiaca

Ataques

Asesinan a padre de familia a puñaladas en Saltillo

Asesinan a padre de familia a puñaladas en Saltillo

Asesinan a padre de familia a puñaladas en Saltillo

EL SIGLO DE TORREÓN

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación, luego de que este lunes se encontrara al interior de su hogar al oriente de Saltillo, a un hombre apuñalado así como con un fuerte golpe en el craneo, además del robo de su vehículo.

El hallazgo se registró, luego de que la hija de Efraín de 49 años de edad, acudiera a su domicilio ubicado en la calle Atreo en el fraccionamiento Real del Sol III, a buscarlo.

Tras arribar, no vio el vehículo Camaro de su padre, sin embargo ingreso al domicilio y comenzó a buscarlo, y fue cuando entró a su habitación ubicada en el segundo piso, cuando lo encontró sin vida.

De inmediato solicito la presencia de las autoridades a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, acudiendo al lugar oficiales de la Policía Estatal, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal, quienes dieron inicio a las pesquisas.

Paramédicos de Cruz Roja fueron los encargados de valorar al hombre, mismo que ya no presentaba signos vitales, por lo que se procedió a acordonar la zona.


Según trascendió, en el lugar se encontraron manchas en color rojo con características de contacto por huella de pisada en diferentes partes del inmueble; manchas en color rojo con características de salpicadura por impacto; dos cobijas con manchas en color rojo; un trapeador y acido muriático, por lo que se presume que intentaron borrar algunas de las manchas; así como un cuchillo con la punta quebrada.


Asimismo, en el cuerpo del hoy occiso se encontraron huellas de violencia, entre ellas, dos lesiones por arma blanca a la altura del abdomen, otra más en el lado izquierdo del pecho, así como en mano izquierda, además de fractura de cráneo.


En el lugar no se encontró el vehículo Chevrolet Camaro propiedad del occiso, el cual se presume que fue robado por quienes lo acribillaron.


Por los hechos, la FGE abrió una carpeta de investigación, además de solicitar en el mismo fraccionamiento videos de las cámaras aledañas al hogar, a fin de dar con quien o quienes resulten responsables del crimen.


Finalmente, el cuerpo se traslado al Semefo para practicarle la necropsia de ley.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Ataques Saltillo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Asesinan a padre de familia a puñaladas en Saltillo


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405681

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx