Aseguran que Gerard Piqué y Clara Chía terminaron su relación

La periodista Adriana Dorronsoro encendió las alarmas en el programa Vamos a ver al revelar en vivo que Gerard Piqué y Clara Chía han terminado su relación. De acuerdo con su testimonio, fuentes cercanas confirmaron la separación, y aunque los detalles aún son escasos, la aparición de terceras personas estaría detrás del distanciamiento.

“Me confirman que han roto. Estoy indagando en los motivos; me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”, comentó Dorronsoro durante la emisión del 24 de abril. La información no tardó en viralizarse, reavivando la polémica en torno a la vida personal del exfutbolista.