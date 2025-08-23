Policiaca Accidente vial Narcomenudeo Accidentes viales SALTILLO Monclova

Robos

Aseguran en Torreón a conductor que circulaba en automóvil con reporte de robo vigente

Aseguran en Torreón a conductor que circulaba en automóvil con reporte de robo vigente

Aseguran en Torreón a conductor que circulaba en automóvil con reporte de robo vigente

EL SIGLO DE TORREÓN.-

La Policía Municipal de Torreón logró la detención de un hombre que circulaba en un automóvil con reporte de robo vigente, hecho que ocurrió la tarde del viernes sobre el periférico Raúl López Sánchez, a la altura del fraccionamiento Residencial Viñedos.

De acuerdo con la corporación, los agentes realizaban un recorrido de vigilancia preventiva cuando observaron a un vehículo de la marca Volkswagen, línea Virtus, modelo 2022, que se desplazaba a exceso de velocidad sobre la transitada vialidad. Los oficiales le marcaron el alto al conductor y, tras lograr que detuviera su marcha, procedieron a realizarle una inspección de rutina.

El individuo fue identificado como Manuel Enrique “N”, de 34 años de edad, quien en primera instancia fue amonestado por la infracción de tránsito. No obstante, al solicitar a la central de radio la verificación de las placas y el número de serie, se confirmó que la unidad presentaba un reporte de robo vigente ante el Registro Público Vehicular (REPUVE), con fecha del 7 de octubre de 2024.

Ante esta situación, el conductor fue inmediatamente asegurado y trasladado al Centro de Detención Temporal, quedando a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación legal por el presunto delito de receptación culposa.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: robos torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Aseguran en Torreón a conductor que circulaba en automóvil con reporte de robo vigente


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408698

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx