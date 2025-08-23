Aseguran en Torreón a conductor que circulaba en automóvil con reporte de robo vigente

La Policía Municipal de Torreón logró la detención de un hombre que circulaba en un automóvil con reporte de robo vigente, hecho que ocurrió la tarde del viernes sobre el periférico Raúl López Sánchez, a la altura del fraccionamiento Residencial Viñedos.

De acuerdo con la corporación, los agentes realizaban un recorrido de vigilancia preventiva cuando observaron a un vehículo de la marca Volkswagen, línea Virtus, modelo 2022, que se desplazaba a exceso de velocidad sobre la transitada vialidad. Los oficiales le marcaron el alto al conductor y, tras lograr que detuviera su marcha, procedieron a realizarle una inspección de rutina.

El individuo fue identificado como Manuel Enrique “N”, de 34 años de edad, quien en primera instancia fue amonestado por la infracción de tránsito. No obstante, al solicitar a la central de radio la verificación de las placas y el número de serie, se confirmó que la unidad presentaba un reporte de robo vigente ante el Registro Público Vehicular (REPUVE), con fecha del 7 de octubre de 2024.

Ante esta situación, el conductor fue inmediatamente asegurado y trasladado al Centro de Detención Temporal, quedando a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación legal por el presunto delito de receptación culposa.