Aseguran camioneta robada en el Centro de Gómez Palacio

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, informó sobre el aseguramiento de una camioneta con reporte de robo en el municipio de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 10de agosto del año en curso en calles del sector Centro de la ciudad.

Se trata de una camioneta de la marca Dodge, línea RAM , color guinda, modelo 2005, la cual portaba láminas de identificación de una organización de empadronamiento de vehículos de procedencia extranjera.

Los elementos de la Policía Estatal realizaban recorridos de protección vigilancia como parte del “Operativo Dragón” cuando observaron la unidad en aparente desatado de abandono.

Los agentes se entrevistaron con algunos de los habitantes de la zona, en busca de un posible propietario, sin resultados positivos.

Por lo anterior se procedió a consultar el número de serie en la base de datos del sistema Plataforma México, el resultado arrojó que contaba con reporte de robo vigente desde el 09 de agosto del 2025 en la misma ciudad de Gómez Palacio.

Por lo anterior se procedió a realizar el aseguramiento de la unidad, la cual fue retirada del lugar con la ayuda de una grúa y depositada en los patios de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.

Finalmente fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, adscrito al área de recuperación de vehículos, el cual se encargará de realizar la investigación correspondiente sobre el caso.

La instancia en mención deberá contactar con los legítimos propietarios de la camioneta para que presenten los documentos necesarios y se realice la entrega de la misma.