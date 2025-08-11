Policiaca Incendios Robos Accidentes viales Fallecimientos Detenidos

Robos

Aseguran camioneta robada en el Centro de Gómez Palacio

Aseguran camioneta robada en el Centro de Gómez Palacio

Aseguran camioneta robada en el Centro de Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN.-

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, informó sobre el aseguramiento de una camioneta con reporte de robo en el municipio de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 10de agosto del año en curso en calles del sector Centro de la ciudad.

Se trata de una camioneta de la marca Dodge, línea RAM , color guinda, modelo 2005, la cual portaba láminas de identificación de una organización de empadronamiento de vehículos de procedencia extranjera.

Los elementos de la Policía Estatal realizaban recorridos de protección vigilancia como parte del “Operativo Dragón” cuando observaron la unidad en aparente desatado de abandono.

Los agentes se entrevistaron con algunos de los habitantes de la zona, en busca de un posible propietario, sin resultados positivos.


Por lo anterior se procedió a consultar el número de serie en la base de datos del sistema Plataforma México, el resultado arrojó que contaba con reporte de robo vigente desde el 09 de agosto del 2025 en la misma ciudad de Gómez Palacio.




Por lo anterior se procedió a realizar el aseguramiento de la unidad, la cual fue retirada del lugar con la ayuda de una grúa y depositada en los patios de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.


Finalmente fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, adscrito al área de recuperación de vehículos, el cual se encargará de realizar la investigación correspondiente sobre el caso.


La instancia en mención deberá contactar con los legítimos propietarios de la camioneta para que presenten los documentos necesarios y se realice la entrega de la misma.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: robos Gómez Palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Aseguran camioneta robada en el Centro de Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405614

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx