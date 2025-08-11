Aseguran auto de lujo, drogas y detienen a dos mujeres; indagan red ilícita

Derivado de una serie de cateos registrados durante el pasado fin de semana e inicios de esta, en diversos sectores de Piedras Negras, donde participaron elementos y unidades de los tres niveles de gobierno; aseguraron desde droga, un auto de lujo y hasta una propiedad bajo investigación de una posible red de prostitución.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado en la región norte I de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, dio a conocer que tras el cateo de un domicilio en la colonia Villa Fontana, el pasado viernes; se aseguró en el lugar droga como cristal y marihuana; así como a dos mujeres que se encontraban en el lugar y presuntamente, tienen participación en una red de prostitución.

Detalló que, la droga asegurada fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Con relación a las mujeres, el funcionario estatal reveló que se iniciaron otras investigaciones tras su detención y en la que participa otra Fiscalía Especializada en la Atención de Mujeres y Niñez desde la capital del Estado.

Y es que, una de las líneas de investigación, apuntan a una presunta red de prostitución en el que pudieran estar involucradas menores de edad y por lo cual interviene la mencionada Fiscalía Especializada; pues la finalidad es dar con los presuntos líderes de dichas actividades ilícitas, ya que se presume que tenían tiempo operando en esta región.

Cabe hacer mención que ese mismo día se realizaron cateos en otros sitios, como fue el caso de una quinta ubicada en la colonia Nueva Imagen denominada “Los Ciclones”; otro cateo más se registró en la colonia Los Pinos; aunque presuntamente solo fue en las acciones realizadas en la colonia Fontana donde se aseguraron dos mujeres y droga.

Aseguran auto de lujo en colonia La Esperanza, avaluado en cuatro millones de pesos

Por otra parte, la madrugada de este lunes se llevó a cabo otro cateo en un domicilio de la colonia La Esperanza de Piedras Negras, donde se detuvo a un hombre y se aseguró un automóvil BMW de lujo, con placas de Texas y cuyo costo se estima en cuatro millones de pesos; además de varias dosis de metanfetaminas.

La persona detenida fue identificada como Juventino "N", quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, estableciéndose que dicho operativo es el resultado de una investigación de autoridades federales, que se inicio de una denuncia anónima y tras fundamentar la solicitud de una orden de cateo, obtuvieron dicho ordenamiento judicial.

Trascendió que este operativo fue derivado de una investigación de la autoridad federal a partir de una denuncia anónima, por lo que se recabaron datos de prueba que permitieron obtener una orden de cateo, ejecutada hace algunas horas.

En dichas acciones participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República (FGR), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Policía Civil Coahuila (PCC); quienes resguardaron varias calles a la redonda mientras realizaban dicho cateo y el aseguramiento.

Decomisan tres kilos de heroína en colonia Lomas del Norte

Finalmente, otro de los casos corresponde a los hechos ocurridos en la colonia Lomas del Norte, donde se realizó un cateo en un domicilio durante la noche del domingo y durante el cual, se aseguraron alrededor de tres kilos y medio de una sustancia conocida como heroína; acción que derivó de una denuncia anónima de venta de droga.

Rodríguez Ríos dio a conocer que recibieron señalamientos de un domicilio que era utilizado como punto de venta de droga, por lo que se abrió una carpeta de investigación y tras presentar los elementos, solicitaron una orden de cateo; misma que les fue otorgada por un juez y se ejecutó la noche del domingo.

En esta acción no se reportaron personas aseguradas, sin embargo, la droga fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Destacando que en cada una de las mencionadas ejecuciones de las órdenes de cateo, participan autoridades de los tres niveles de gobierno.