Aseguran a dos por allanamiento de morada en la colonia Navarro

EL SIGLO DE TORREÓN

Elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de Argentina Berenice “NN” de 47 años y Manuel Alejandro “NN” de 28 años, luego de ser sorprendidos dentro de un domicilio sin autorización de su propietario en la colonia Navarro.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles cuando la sala de radio recibió un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de dos personas que ingresaban a una vivienda ubicada en Río Támesis, entre Río Nazas y Río Guadalquivir de dicha colonia.

De inmediato, los agentes se trasladaron al lugar y fueron recibidos por el dueño del domicilio, quien les permitió el acceso para verificar la situación. Al realizar la inspección, los oficiales localizaron a un hombre y a una mujer en la azotea de la vivienda, por lo que se procedió a su aseguramiento.

El propietario manifestó que no conocía a las personas y señaló que habían ingresado sin su autorización, motivo por el cual solicitó proceder legalmente en su contra.

