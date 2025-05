Aseguran 37 kilos de cocaína de Sabinas, hay dos detenidos

En el municipio de Sabinas se aseguraron 37 kilogramos de cocaína, así como dos personas del sexo masculino.

Fueron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado, así como de la Policía de Acción y Reacción (PAR), quienes lograron el aseguramiento en la Carretera Federal 57, a la altura del kilómetro 114 en la colonia Valle de dicho municipio.

El narcótico era transportado en un tracto camión, mismo que junto con dos personas originarias del Estado de México y el cargamento asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público.

Lo anterior, a través de la Fiscalía General del Estado de Coahuila en coordinación de esfuerzos en materia de investigación tanto con la Policía Estatal, así como con el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México.

Al respecto, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, detalló que en las diversas regiones se trabaja en líneas de investigación con las diferentes fuerzas federales para lograr resultados como este .

Destacó que el Modelo de Seguridad Coahuila funciona con sus 4 ejes de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, que son impulsados y encabezados por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Mi reconocimiento no solo a los elementos que participaron el día de hoy en el aseguramiento, si no a quienes trabajan también semanas atrás investigando en campo y coordinados para lograr estos resultados. Este aseguramiento y los demás que se han logrado por las diferentes corporaciones del estado y de las fuerzas federales no son obra de la casualidad, si no de un trabajo con estrategia”, señaló.

Por su parte, Isadora Rodríguez Garza, Delegada Regional en la Carbonífera de la Fiscalía General del Estado supervisó el aseguramiento y su entrega a la instancia correspondiente.