Asegura comisario de la DSPM de Piedras Negras, que ha respondido oficios solicitados por CDHEC

Dado que durante el pasado mes de julio se registraron 32 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, y en ocho de ellas se señala a la Policía Municipal de Piedras Negras, las autoridades locales refieren que han dado respuesta a los oficios que reciben.

Cruz Eliud Mercado Ramírez, comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Piedras Negras, indicó que todas las quejas presentadas se han respondido en los plazos y horarios establecidos.

El funcionario municipal explicó que, cuando se presenta una queja, esta primero llega a la Secretaría del Ayuntamiento, dependencia que a su vez les gira un oficio solicitando información. En respuesta, remiten lo requerido, ya sea un Informe Policial Homologado (IPH) o un parte informativo.

Indicó que, con la información obtenida, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) determina si hubo violación de derechos o si la detención fue legal; y, en caso de confirmarse una violación, se genera una recomendación.

"Muchas veces se puede presentar una queja, pero si nosotros tenemos los fundamentos y las evidencias de que se actuó conforme a la ley, únicamente queda en eso: una queja", señaló Mercado Ramírez.

Precisó que, hasta el momento, no han recibido sanciones ni otro tipo de medidas legales contra algún elemento de la corporación.