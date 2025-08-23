'Arturo', unidad K9 de Torreón, localiza droga oculta en paquete durante inspección

La tarde del viernes se registró un operativo de inspección preventiva en una empresa de mensajería ubicada en pleno centro de Torreón, el cual derivó en el aseguramiento de un paquete que contenía narcóticos.

El dispositivo de seguridad estuvo encabezado por el Mando Coordinado Policial, a través de la Unidad Canina (K9), cuyos elementos, en compañía de un agente canino de nombre “Arturo”, efectuaron un recorrido por las instalaciones de la empresa.

Fue durante dicha revisión que el can de seguridad mostró una reacción particular al olfatear dos cajas de cartón de color café, procedentes de la Ciudad de México y con destino final en Cuauhtémoc, Chihuahua. De inmediato, los oficiales procedieron a realizar una verificación detallada del contenido.

En el interior de una de las cajas se localizó un paquete metálico color dorado con la leyenda “CALIMEN”, el cual contenía hierba verde y seca con características similares a la marihuana. Asimismo, fueron asegurados tres vapeadores marca Ace Ultra Premium y un dispositivo adicional marca Muha Meds sabor Citrus Tsunami, los cuales presentaban indicios de estar acondicionados con la misma sustancia prohibida.

El peso aproximado del enervante decomisado fue de 250 gramos, mientras que los dispositivos electrónicos, utilizados comúnmente para el consumo de marihuana procesada, tendrían un valor estimado en el mercado negro de alrededor de 12 mil pesos.

Tras el hallazgo, los objetos asegurados fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público que se encargará de continuar con las indagatorias correspondientes para determinar el origen de la droga.