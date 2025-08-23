Policiaca Accidente vial Narcomenudeo Accidentes viales SALTILLO Monclova

Narcomenudeo

'Arturo', unidad K9 de Torreón, localiza droga oculta en paquete durante inspección

'Arturo' detectó el paquete que contenía narcóticos, ubicado en una empresa de paquetería

'Arturo', unidad K9 de Torreón, localiza droga oculta en paquete durante inspección

'Arturo', unidad K9 de Torreón, localiza droga oculta en paquete durante inspección

EL SIGLO DE TORREÓN.-

La tarde del viernes se registró un operativo de inspección preventiva en una empresa de mensajería ubicada en pleno centro de Torreón, el cual derivó en el aseguramiento de un paquete que contenía narcóticos.

El dispositivo de seguridad estuvo encabezado por el Mando Coordinado Policial, a través de la Unidad Canina (K9), cuyos elementos, en compañía de un agente canino de nombre “Arturo”, efectuaron un recorrido por las instalaciones de la empresa.

Fue durante dicha revisión que el can de seguridad mostró una reacción particular al olfatear dos cajas de cartón de color café, procedentes de la Ciudad de México y con destino final en Cuauhtémoc, Chihuahua. De inmediato, los oficiales procedieron a realizar una verificación detallada del contenido.

En el interior de una de las cajas se localizó un paquete metálico color dorado con la leyenda “CALIMEN”, el cual contenía hierba verde y seca con características similares a la marihuana. Asimismo, fueron asegurados tres vapeadores marca Ace Ultra Premium y un dispositivo adicional marca Muha Meds sabor Citrus Tsunami, los cuales presentaban indicios de estar acondicionados con la misma sustancia prohibida.

El peso aproximado del enervante decomisado fue de 250 gramos, mientras que los dispositivos electrónicos, utilizados comúnmente para el consumo de marihuana procesada, tendrían un valor estimado en el mercado negro de alrededor de 12 mil pesos.


Tras el hallazgo, los objetos asegurados fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público que se encargará de continuar con las indagatorias correspondientes para determinar el origen de la droga.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Narcomenudeo K9 Unidad k9

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
'Arturo', unidad K9 de Torreón, localiza droga oculta en paquete durante inspección


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408699

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx