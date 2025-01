Artistas coahuilenses participarán en la Semana de las Artes Monterrey 2025

Los coahuilenses Carlos Vielma y Federico Jordan formarán parte de la Semana de las Artes Monterrey 2025, que se efectuará del 30 de enero al 2 de febrero en la capital de Nuevo León. Entre inauguraciones, visitas guiadas, recorridos públicos, performance, cócteles y convivencias, este evento supone un gran foco para el arte contemporáneo en el norte del país.

En entrevista, Verónica González, presidenta del patronato de Las Artes Monterrey, compartió que el evento se organiza previo a la inauguración de Zona MACO (la feria de arte contemporáneo más importante de Latinoamérica que se realiza en Ciudad de México).

“Zona MACO empieza el miércoles (5 de febrero), entonces mucha gente que viene de Estados Unidos, de Europa, de América del Sur o de diferentes latitudes, prefieren hacer un viaje un poco más largo y se vienen desde el fin de semana antes. Y nosotros ofertamos todo un programa que acontece en la ciudad de Monterrey para quienes quieran venir a conocer la escena de lo que sucede en esta ciudad”.

Para este evento se cuenta con la colaboración de sitios como el Museo La Milarca, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), el Museo de Historia Mexicana, el Centro Cultural Plaza Fátima, el Centro Roberto Garza Sada de la Universidad de Monterrey (UdeM), el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes (CEIIDA-UANL), el Tecnológico de Monterrey, el Parque Fundidora, Museo del Centenario, Colección FEMSA, así como galerías y espacios independientes como Colector, FF Projects, Galería Estéreo, Heart Ego, Galería Emma Molina, Drexel Galería, Arte Actual, Yo Studio, entre otros.

La lista de artistas contemplados se nutre por Alejandro Cartagena, Leo Marz, Miriam Medrez, Sandra Leal, Marco Treviño, Pablo Bisoglio, Calixto Ramírez, Raúl Mirlo, Carlos Lara, Yasodari Sánchez, Lucila Garza, Ismael Merla. Además de exponerse piezas de Abraham Cruzvillegas, Mathias Goeritz, Sean Scully y Michelangelo Pistoletto, etcétera.

Quien esté interesado en realizar recorridos en distintos espacios, puede solicitar informes al correo [email protected]. El programa completo de la Semana de las Artes será revelado el próximo lunes 13 de enero a través de redes sociales.

ORGULLO DE COAHUILA

Carlos Vielma (Saltillo, 1982) estudió arquitectura y actualmente trabaja en pintura, escultura, video e instalación. Ha sido acreedor a diversas becas y apoyos de creación en México, Canadá y Colombia. Es miembro de Sistema Nacional de Creadores del Arte. Vive y trabaja entre Ciudad de México y Houston, Texas.

Por su parte, Federico Jordan (Torreón, 1969), es un artista plástico que vive y trabaja en Saltillo. Ha desarrollado su trabajo a lo largo de 25 años, gracias al cual ha recibido reconocimiento internacional. Sus ilustraciones han sido publicadas por periódicos de renombre como The New Yorker, Harvard Business Review, Forbes, Stanford University, Tufts University, Business Week, The New York Times, The Washington Post y Letras Libres.