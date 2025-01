Artista lagunero Eduardo Ruiz prepara exposición sobre Cantinflas

De niño, el artista lagunero Eduardo Ruiz veía atento el televisor. Nunca se perdía el Cantinflas Show, la divertida serie animada del personaje creado por Mario Moreno “Cantinflas”. Dice que, en ese entonces, su hermana era amiga de Eduardo Moreno, hermano del actor. Fue así como las coincidencias de la vida le permitieron dibujar por primera vez a la gran estrella del cine mexicano.

“Cuando era niño se lo mandamos. Luego Cantinflas me regresó el dibujo, porque no se quedó con él. Lo autografió y me mandó una fotografía de él: ‘Para el señor Eduardo Ruiz’, ahí la tengo, también la voy a exhibir. Y dije: ‘¿Para qué le pone señor? ¡Soy un niño!’. En la fundación también me regalaron una licencia de manejo de Cantinflas”.