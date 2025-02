Artista lagunera Alicia Serna pinta al ritmo del rock

El rock la ha acompañado desde su juventud, cuando escuchó por primera vez el disco Abbey Road (1969), de The Beatles, en un disco de vinilo.

Lo considera un género musical emergido a principios de los años cincuenta, tras la Segunda Guerra Mundial, a partir del jazz, del blues y del folk. Su proyecto es así, un diálogo entre la música y su quehacer pictórico.

Son en total 26 obras pictóricas, que van desde el óleo, pasando por la hoja de oro, texturas y técnica mixta. Los pigmentos muestran rostros de estrellas de rock como Elvis Presley, Freddy Mercury, Bob Dylan, Janis Joplin y The Beatles (Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison).

“Nace por el gusto del rock. Gracias a Dios, mis padres me dieron un muy amplio panorama de la música. En la casa había de todo tipo de música y con eso conocí y establecí mis gustos. Después se los pasé a mis hijos. Son ellos los que a veces me piden estos cuadros y voy pintándolos. ¿Por qué el gusto de esta música? Porque es una música muy padre, con muy bonitas letras. Me gusta su irreverencia, su rebeldía”.