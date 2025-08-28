Arrollan a motociclista en el Parque Industrial de Gómez Palacio, fue hospitalizado

Un motociclista resultó lesionado tras ser arrollado por un vehículo particular en el Parque Industrial Carlos Herrera de la ciudad de Gómez Palacio.

El accidente ocurrió cerca de las 8:50 de la mañana de este jueves 28 de agosto del año en curso en el cruce de las calles Lerdo de Tejada y Guanaceví.

El hombre herido responde al nombre de Luis Antonio de 34 años de edad, quien conducía una motocicleta de la marca Italika, modelo 2014, color rojo con negro, sin placas de circulación.

Dicha persona se desplazaba con preferencia sobre la calle Lerdo y Tejada cuando fue impactado por una camioneta que circulaba por la calle Guanaceví y no respetó su alto.

Se trata de una Chevrolet Trax, modelo 2016, color negro, con placas de circulación del estado de Durango, misma que era conducida por Elizabeth de 42 año de edad.

Tras el contacto, el motociclista salió proyectado a la cinta asfáltica donde terminó tendido con múltiples golpes y heridas en cuerpo.

De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad y de rescate de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender al lesionado y lo trasladaron a las instalaciones de la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Elementos de la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal resguardan la zona mientras los rescatistas realizaban su labor.

Del accidente tomó conocimiento el oriental del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.

Ambas unidades involucradas en los hechos fueron retiradas del lugar con la ayuda de una grúa y depositadas en un corralón de la ciudad para su resguardo.

La conductora señalada como responsable deberá cubrir los gastos médicos, los daños materiales ocasionados, así como el pago de las multas que se le impongan.