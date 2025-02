Arrojan basura pese a cierre de Centros de Transferencia

Pese al cierre definitivo de dos Centros de Transferencia ubicados en los sectores de La Amistad y Monterreal de Torreón, ciudadanos continúan depositando toda clase de basura en estos espacios e incluso en terrenos aledaños.

En el primer punto, hay un letrero de gran dimensión que señala que el lugar permanecerá cerrado e incluso que a quien sea sorprendido tirando basura se le consignará con las autoridades correspondientes. Sin embargo y pese a la advertencia, algunas personas siguen acudiendo al lugar para arrojar no solamente desechos vegetales y escombro sino muebles y llantas viejas, tazas de baño rotas de porcelana y demás residuos domésticos como papel-cartón, pilas, ropa usada y envases de vidrio y plástico, entre otros. En el mismo anuncio, se le indica a la ciudadanía que el nuevo punto de gestión ambiental se ubica en el “Esterito”, C. Juan A. de Espinoza, en Real del Sol de Torreón.

Centro de Transferencia para mí era buena venta porque venían varios chavos a dejar desechos y a llevarse cosas, pero ahorita así hayan puesto ese anuncio, la gente ya no respeta y hasta dejan la basura en el cordón, el otro día pasé y se la hice de gacha a un muchacho.

Le dije: ‘Eh carnal, ya no están tirando basura ahí’, pero me dijo: ‘ah, simón’, y de todas formas la aventó. Hasta los muchachos de ahí de la empresa que está enfrente les dicen que está cerrado, pero les vale”, dijo un vendedor de burritos y aguas frescas que ayer circulaba, alrededor de las 10:30 de la mañana, por el Paseo La Amistad. La misma situación se replica en Monterreal.

De acuerdo al Reglamento de Limpieza para el Municipio de Torreón, los Centros de Transferencia se entienden como la instalación donde se transportan y concentran de manera temporal los residuos recolectados en los centros de población para la recuperación de materiales valorizables o su traslado a su destino final para ser tratados o confinados. En ellos se recibe desde basura doméstica, desecho vegetal y escombro en pequeñas cantidades.

CIERRE Y MIGRACIÓN

Este año, el director de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar, anunció que, con el fin de tener un mayor control y de evitar incendios, se había determinado el cierre de tres de los ocho Centros de Transferencia con los que cuenta el municipio de Torreón; serán los ubicados en los sectores de La Amistad, Vista Hermosa y Monterreal. Indicó que migrarán a lugares mucho más grandes para tener más campo de maniobra.

Dijo que en el Centro de Transferencia de Monterreal, había más basura doméstica que escombro y desecho vegetal, ya que algunos vecinos no esperaban a que pasara el camión recolector.

“Entonces se estaba generando mucho problema de basura, y obviamente gente con ciertos vicios, que con tal de sacarle el cobre a los metales, a la llanta, lo quemaban y por ende quemaban todo lo demás”, expuso.

En La Amistad y Vistahermosa, el problema era que los espacios estaban muy reducidos y no eran funcionales.

El funcionario comentó que previo a los cierres de los Centros de Transferencia, se colocaron módulos informativos.

“Lo dejamos completamente limpio, sabiendo que va a llegar gente que le va a valer. No somos ingenuos, sabemos que a muchos les va a valer, sea o no sea Centro de Transferencia, como en muchos lados lo hacen, aprovechan en la noche, cuando no ven gente para tirar, sabemos que va a pasar. Nosotros les damos la opción, no hay necesidad del clandestinaje ni de hacerlo a la mala”, destacó.

Villarreal Cuéllar agregó también que en este 2025, otro de los objetivos es la creación de un Centro Municipal en las instalaciones del Bosque Urbano, para la recepción de desechos vegetales y elaboración de composta, una práctica para transformar de manera segura y controlada los residuos orgánicos.