Deportes Liga MX Boxeo profesional Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna Lucha libre

Copa ELITE Laguna

Arrancan las semifinales de la Copa ELITE Laguna de Futbol 9

Necios FC vs. Capelos FC y Consentidos vs. Chivis Club protagonizan la ida de la antesala al campeonato dominical.

Arrancan las semifinales de la Copa ELITE Laguna de Futbol 9

Arrancan las semifinales de la Copa ELITE Laguna de Futbol 9

HUMBERTO VAZQUEZ

Este domingo por la mañana, se disputarán los partidos de ida de las emocionantes semifinales dentro del Torneo Dominical de Futbol 9, en la cancha de la Copa ELITE Laguna.

El duelo inicial de la antesala del partido por el campeonato, comenzará al filo de las 9:20 horas, con el choque entre los Necios FC y Capelos FC.

En punto de las 11:50 horas comenzará la otra ida de la semifinal, cuando los Consentidos se las vean con las Chivis Club.

Durante la campaña regular, Gerardo Ramos de los Capelos FC, encabezó la tabla de máximos romperredes con 32 goles, escoltado de Mario Dueñez del Lala FC con 28 anotaciones.

Los Lobos Fotbool encabezaron la tabla de posiciones luego de 14 jornadas, en un certamen donde además participaron Coca-Cola FC, México Soccer, Atlético Paraná, Ludopataz, Viñedos, RP, Bofos, entre otros.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Copa ELITE Laguna

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Arrancan las semifinales de la Copa ELITE Laguna de Futbol 9


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408704

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx