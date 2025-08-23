Arrancan las semifinales de la Copa ELITE Laguna de Futbol 9

Este domingo por la mañana, se disputarán los partidos de ida de las emocionantes semifinales dentro del Torneo Dominical de Futbol 9, en la cancha de la Copa ELITE Laguna.

El duelo inicial de la antesala del partido por el campeonato, comenzará al filo de las 9:20 horas, con el choque entre los Necios FC y Capelos FC.

En punto de las 11:50 horas comenzará la otra ida de la semifinal, cuando los Consentidos se las vean con las Chivis Club.

Durante la campaña regular, Gerardo Ramos de los Capelos FC, encabezó la tabla de máximos romperredes con 32 goles, escoltado de Mario Dueñez del Lala FC con 28 anotaciones.

Los Lobos Fotbool encabezaron la tabla de posiciones luego de 14 jornadas, en un certamen donde además participaron Coca-Cola FC, México Soccer, Atlético Paraná, Ludopataz, Viñedos, RP, Bofos, entre otros.