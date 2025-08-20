Arranca programa alimentario “Despensón” en Torreón; beneficiará a más de 110 mil ciudadanos

La tarde de este miércoles, el alcalde Román Alberto Cepeda González y el coordinador general de MEJORA Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, dieron el arranque oficial al programa alimentario “Despensón”, en la colonia Ciudad Nazas, el cual tiene como meta beneficiar a más de 110 mil torreonenses.

Este apoyo, que contempla la entrega periódica de despensas de agosto a diciembre, se suma a otros programas sociales que de manera coordinada impulsan el Gobierno del Estado y el Municipio de Torreón, con el propósito de brindar seguridad alimentaria a las familias que más lo necesitan.

En su mensaje, el presidente municipal destacó el trabajo conjunto que se mantiene entre los diferentes niveles de gobierno y la importancia de seguir construyendo un Torreón con mejores condiciones de vida.

“Aquí hay coordinación, hay unidad, hay trabajo, hay seguridad, y hay también muchos retos todavía que tenemos que atender, pero este equipo, el del Gobernador, el del Alcalde, el de MEJORA, está hoy aquí trabajando para construir el Torreón que todos queremos. Cuando se trabaja en equipo los resultados son evidentes, y para los retos que vienen, nadie es mejor que todos juntos”, expresó Cepeda González.

El edil subrayó que hace cuatro años la ciudad se encontraba en condiciones distintas y que gracias al trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez, hoy Torreón es reconocida como una de las cinco ciudades más seguras del país, mientras que Coahuila se mantiene entre los tres estados con mejores indicadores en materia de seguridad.

Además, recordó que junto a las acciones de seguridad, se han impulsado programas de pavimentación, recarpeteo, entrega de tinacos, material de construcción a bajo costo, y próximamente la tarjeta de la salud y la tarjeta torreonense, todas enfocadas en mejorar la calidad de vida de la población.

Por su parte, Gabriel Elizondo Pérez, en representación del gobernador, coincidió con el Alcalde al señalar que la clave del éxito en Torreón y en Coahuila ha sido el trabajo en equipo y el compromiso con la ciudadanía.

“Aquí todos defendemos nuestra tierra porque aquí vivimos. Por eso todos los días recorremos Torreón y Coahuila con el chaleco verde bien puesto. En este Estado no solo se cuenta con programas municipales y estatales, sino también con los federales que son constitucionales, lo que fortalece la atención social a las familias”, indicó.

Asimismo, enfatizó que el modelo de seguridad de Coahuila ha permitido distinguirse a nivel nacional por sus resultados, lo que genera condiciones de paz y desarrollo económico.

Durante el evento también tomó la palabra Hugo Dávila Prado, coordinador de MEJORA en Torreón, quien reconoció el esfuerzo conjunto entre el Gobernador y el Alcalde para mantener vigentes los programas sociales pese a los recortes presupuestales.

“Coahuila se vive diferente, aquí hay paz, seguridad y desarrollo económico. Es importante valorar el trabajo que se está haciendo en Torreón y en todo el Estado, porque los resultados se ven en cada colonia”, puntualizó.

A nombre de los beneficiarios, la señora Fermina López Gutiérrez agradeció a las autoridades por llevar apoyos hasta cada sector y por estar siempre atentos a las necesidades de las colonias.

Al arranque oficial del programa asistieron también Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Napoleón Murillo Favela, coordinador de sector; José Inés Sánchez Aguilar, coordinador operativo de MEJORA en Torreón; Christian Gabriel Zapata Núñez, coordinador de zona; y Fernando Simón Gutiérrez Pérez, subsecretario de Transporte y Movilidad e Infraestructura de Coahuila, entre otros representantes.