Arranca periodo extraordinario de inscripciones y cambios escolares en Coahuila

A partir del 1 de septiembre, padres y tutores podrán realizar alrededor de 7 mil trámites de preescolar, primaria y secundaria; la matrícula podría crecer un 10% para el ciclo 2025-2026

ANGÉLICA SANDOVAL

Por el periodo extraordinario de inscripciones y cambios de escuela que se anunció en Coahuila a partir del 1 de septiembre de este 2025, la coordinación de Servicios Educativos de La Laguna estima que se realizarán alrededor de 7 mil trámites, de los cuales, un 35 por ciento corresponderán a nivel preescolar y el resto a primaria y secundaria. 

La titular de la citada dependencia, Flor Estela Rentería Medina, dijo que a raíz de esta medida, es muy probable que crezca en un 10 por ciento la matrícula estudiantil que se tiene proyectada para el nuevo ciclo escolar 2025-2026 en nivel básico.

Indicó que hay padres, madres de familia y tutores que se esperan al último momento para confirmar el lugar en las escuelas o bien, hay quienes cambiaron de domicilio o desean algún cambio de turno.

Antier, la Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu) informó que a partir del próximo lunes 1 de septiembre, los padres, madres de familia y tutores que por algún motivo se cambiaron de domicilio o no alcanzaron a inscribir a sus hijos, podrán acudir directamente a las escuelas públicas de preescolar, primaria o secundaria de su interés para solicitar inscripciones o cambio de plantel.

La dependencia educativa dio a conocer que todo cambio o inscripción está sujeto a la disponibilidad de lugares en los centros educativos. Rentería Medina, indicó que en caso que la escuela que solicitan no tuviera lugares disponibles, las personas interesadas se pueden acercar a las oficinas regionales que se ubican en Paseo de la Rosita número 908 de la colonia El Campestre La Rosita de Torreón, de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número de teléfono 872-772-3319. “Y siempre habrá una escuela cercana para que nuestros niños tengan garantizado el derecho a la educación”, subrayó.


De acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, el nuevo ciclo escolar comienza el primero de septiembre del año en curso y finalizará el miércoles 15 de julio de 2026.


               
               


               

               
               

               
               
               
