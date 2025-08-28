Arranca la nueva Liga Municipal Infantil y Juvenil del Unión Laguna

Con un emocionante juego, ayer se puso en marcha la primera temporada de la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil del Unión Laguna, auspiciada por el equipo Guinda y el Instituto Municipal del Deporte, encabezado por Ramón Chufani.

“PLAYBALL”

Tras varias sesiones entre los diferentes representantes, ayer se disputó el primer encuentro del rol regular, entre los Mets Laguna y la Academia Big Leaguers en la categoría 9 – 10 años, con el que nace este nuevo circuito, el cual servirá para seguir formando a las futuras generaciones de niños y jóvenes peloteros. Sin duda alguna, se trata de una nueva y extraordinaria oportunidad para aquellas instituciones, academias y equipos que deseen formar parte de este gran proyecto beisbolero infantil, cuyos juegos de campeonato tendrán como sede, ni más, ni menos, que al Estadio de la Revolución.

La temporada constará de cinco diferentes categorías: 5 – 6 años, 7 – 8, 9 – 10, 11 – 12 y 13 – 14; al momento del arranque se cuenta con 30 equipos divididos en las diferentes categorías y tendrá la participación de importantes academias y equipos representativos de diferentes puntos de la región lagunera. Algunos de los equipos participantes, son: Academia Big Leaguers; Academia Halcones de El Vergel, Durango; Academia Algodoneritos del Unión Laguna; Orioles de Gómez Palacio; Irritilas de San Pedro de las Colonias, Coahuila; Águilas del Club San Isidro; Gallos; Astros y Bravos de Francisco I. Madero, Coahuila; Mets Laguna, así como Paisanos de Tlahualilo.

EL ROL REGULAR

La temporada en cada categoría constará de 12 juegos, calificando a playoffs los cuatro mejores de cada categoría; el juego de estrellas y playoffs se celebrarán en el Estadio de la Revolución, y de igual manera existirá un playoff “B” para los equipos que no se ubiquen entre los cuatro primeros lugares.

En cada categoría se entregará reconocimiento a los campeones departamentales, como una forma de incentivar a los niños y jóvenes.

La magna ceremonia de inauguración se realizará dentro de unos días más, también teniendo como sede el histórico Estadio de la Revolución. Sin duda, se trata de un proyecto bien elaborado, en comunión entre la organización de Algodoneros del Unión Laguna y el Instituto Municipal del Deporte de Torreón, con lo que se busca seguir fomentando el Rey de los Deportes en la región lagunera, con otra iniciativa de Guillermo Murra Marroquín, presidente del Club Unión Laguna.

La liga es presidida por Raúl Valverde Sánchez, quien encabeza un gran grupo de colaboradores. Este circuito contará con transmisiones de algunos juegos, así como también contará con su portal oficial, en donde será difundida toda la información derivada de la temporada. Se aseguró que la liga no tiene fines de lucro, y lo recaudado en inscripciones será repartido en premiación, tampoco es un circuito que desee entrar en competencia con el resto de las ligas infantiles de La Laguna, por lo que los equipos son libres de participar en las otras ligas.