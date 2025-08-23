Arranca la cuarta edición del Torneo Anual de Pádel en Play Pádel

Este sábado con entretenidos encuentros en todos los frentes, se puso en marcha el Torneo del 4to. Aniversario de Play Pádel.

La competencia es la más importante del año en la Laguna, con más de 450 parejas participando, con grandes premios de hasta más de medio millón de pesos para todos los jugadores.

De manera paralela, se tienen muchos eventos sociales, área infantil, zona de calentamiento y muchas actividades de patrocinadores.

La actividad concluye el próximo viernes 5 de septiembre, en una magna clausura, donde se regalará una camioneta modelo 2026 entre todos los participantes.

Y es que cada año, se consolida más el pádel en la región. En Play Pádel se cuenta con jugadores juveniles y adultos, que conforman la Selección Nacional de Pádel.

La categorías estelares en este Torneo de Aniversario, son Premier Especial, además de la espectacular Suma 3 tanto varonil como femenil.