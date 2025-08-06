Internacional Aranceles Donald Trump Ucrania-Rusia Jeffrey Epstein Israel-Palestina

Aranceles de Trump entran en vigor para más de 60 países

Aranceles de Trump entran en vigor para más de 60 países

Aranceles de Trump entran en vigor para más de 60 países

El presidente Donald Trump empezó el jueves oficialmente a imponer impuestos de importación más altos a docenas de países, en un momento en que las consecuencias de sus amenazas arancelarias de meses han comenzado a causar daños visibles a la economía de Estados Unidos.

La Casa Blanca informó que, a partir de la medianoche, los bienes de más de 60 países y la Unión Europea enfrentarían tasas arancelarias del 10% o más. Los productos de la UE, Japón y Corea del Sur serán gravados al 15%, mientras que las importaciones de Taiwán, Vietnam y Bangladesh enfrentarán un gravamen del 20%. Con respecto a lugares como la UE, Japón y Corea del Sur, Trump también espera que inviertan cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos.

"Creo que el crecimiento va a ser sin precedentes", declaró Trump el miércoles por la tarde. Dijo también que Estados Unidos estaba "recibiendo cientos de miles de millones de dólares en aranceles", pero no pudo proporcionar una cifra específica de ingresos porque "ni siquiera sabemos cuál es el número final" respecto a las tasas arancelarias.

A pesar de la incertidumbre, la Casa Blanca de Trump confía en que el inicio de sus amplios aranceles proporcionará claridad sobre el rumbo de la mayor economía del mundo. Ahora que las empresas entienden la dirección que Estados Unidos está tomando, el gobierno cree que puede sumar nuevas inversiones y reactivar la contratación de maneras que reequilibren la economía estadounidense para que sea una potencia manufacturera.


               
               


               

               
               

               
               
               
