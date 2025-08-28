Gómez Palacio y Lerdo Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio Extorsiones Mantenimiento vial Bomberos

Aranceles

Aranceles amenazan la estabilidad de la industria local: Canacintra Gómez Palacio

La imposición de nuevos gravámenes sobre insumos industriales genera incertidumbre entre fabricantes mexicanos y complica los contratos con clientes estadounidenses

Aranceles amenazan la estabilidad de la industria local: Canacintra Gómez Palacio

Aranceles amenazan la estabilidad de la industria local: Canacintra Gómez Palacio

FABIOLA P. CANEDO

La imposición de nuevos aranceles sobre ciertos insumos industriales ha comenzado a erosionar la demanda de productos nacionales, especialmente aquellos que contienen elementos ahora gravados, generando incertidumbre entre los fabricantes locales y afectando sus proyecciones a largo plazo.

Pedro Aguirre Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Gómez Palacio, advirtió que esta situación está impactando directamente a sectores clave como el de la tubería y los artículos metálicos, mientras que otros, como el automotriz, se mantienen relativamente protegidos.

“Definitivamente se ha reducido la demanda de artículos nacionales que contienen estos elementos sujetos a aranceles. La incertidumbre está afectando la planeación de largo plazo”, señaló.

Uno de los principales retos que enfrentan las empresas es la dificultad para establecer contratos a mediano y largo plazo con clientes estadounidenses. La falta de claridad sobre los aranceles aplicables complica los acuerdos comerciales, ya que los compradores buscan condiciones que les permitan absorber esos costos sin comprometer su rentabilidad.

“Cuando quieres cerrar un contrato a dos o tres años, el comprador norteamericano exige certezas. Si no hay definición sobre los aranceles, simplemente no hay trato”, explicó el líder industrial.


Canacintra ha mantenido comunicación constante con la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango y con empresas que operan en coordinación con la Secretaría de Economía en Coahuila con el objetivo de encontrar mecanismos que mitiguen el impacto de estas disposiciones arancelarias.


Aunque se ha extendido el plazo para definir las políticas comerciales, Aguirre Martínez lamenta que aún no exista una postura clara que permita a las empresas planear con certeza.


“Estamos en un periodo de incertidumbre que ya ha sido postergado varias veces. Necesitamos una negociación formal y final para que las empresas puedan hacer sus proyecciones a largo plazo”, insistió.


Según el representante de Canacintra, el gobierno estadounidense ha mostrado disposición para negociar y evitar impactos severos en México. Sin embargo, la implementación de aranceles adicionales a lo ya pactado representa un obstáculo para empresas locales que habían consolidado mercados tras años de esfuerzo.


Aguirre hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que mantengan relaciones diplomáticas sólidas y negocien con firmeza, buscando una definición clara sobre los productos que estarán sujetos a aranceles y aquellos que podrían quedar exentos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Canacintra Gómez Palacio Aranceles

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Aranceles amenazan la estabilidad de la industria local: Canacintra Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409933

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx