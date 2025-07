Aranceles a cosméticos coreanos amenazan el auge de la K-beauty en EEUU

skin

Cuando Amrita Bhasin, de 24 años, se enteró de que los productos de Corea del Sur podrían estar sujetos a un nuevo impuesto al ingresar a Estados Unidos, decidió abastecerse de las mascarillas de marcas coreanas como U-Need y MediHeal que usa varias veces a la semana.

"Hice una compra reciente para acumular", afirmó. "Compré 50 al por mayor, lo que debería durarme unos meses".

Corea del Sur es uno de los países que espera asegurar un acuerdo comercial antes de la fecha del 1 de agosto que el presidente estadounidense Donald Trump estableció para imponer aranceles específicos por nación. Una parte no insignificante de la población de Estados Unidos tiene interés en que Seúl evite un arancel del 25% sobre sus exportaciones.

El cuidado de la piel asiático ha sido un negocio global en auge durante más de una década, con consumidores en Europa, América del Norte y del Sur, y cada vez más en el Oriente Medio, adquiriendo cremas, sueros y bálsamos de Corea del Sur, Japón y China.

En Estados Unidos y en otros lugares, los cosméticos coreanos, o K-beauty, han dominado la tendencia. Una locura por las "BB creams" todo en uno —una combinación de hidratante, base y protector solar— se transformó en una fascinación por rituales de 10 pasos e ingredientes como mucina de caracol, hoja de corazón y agua de arroz.

Los vehículos y la electrónica pueden ser las principales exportaciones de Corea del Sur a Estados Unidos por valor, pero el país envió más productos de cuidado de la piel y cosméticos a la nación norteamericana que cualquier otro el año pasado, según datos de la empresa de investigación de mercado Euromonitor. Francia, con marcas de belleza legendarias como L'Oreal y Chanel, fue el segundo, dijo Euromonitor.

Las estadísticas recopiladas por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, una agencia federal independiente, muestran que Estados Unidos importó cosméticos de Corea del Sur por valor de 1.700 millones de dólares en 2024, un aumento del 54% respecto al año anterior.

"Los productos de belleza coreanos no sólo añaden mucha variedad y opciones para los estadounidenses, realmente los adoptaron porque ofrecían algo diferente para los consumidores estadounidenses", comentó Mary Lovely, investigadora principal del Instituto Peterson de Economía Internacional.

Junto con ofertas mediáticas como "Parasite" y "Squid Games", y la popularidad de bandas de K-pop como BTS, el K-beauty ha ayudado a elevar el perfil de Corea del Sur a nivel mundial, señaló.

"Realmente todo es parte del mismo fenómeno", expresó Lovely. "Y no puede ser completamente detenido por un arancel del 25%, pero es difícil ver cómo no influirá en cuánto se vende en Estados Unidos. Y creo que lo que estamos escuchando de los productores es que también realmente disminuye la cantidad de productos que quieren ofrecer en este mercado".

Senti Senti, un minorista que vende productos de belleza internacionales en dos boutiques de Nueva York y a través de un sitio de comercio electrónico, vio un poco de "compras de pánico" por parte de los clientes cuando Trump impuso por primera vez aranceles punitivos a productos de países específicos, dijo la gerente Winnie Zhong.

La prisa se desaceleró después de que el presidente pausara los nuevos aranceles por 90 días y no ha vuelto a aumentar, comentó Zhong, incluso con Trump diciendo el 7 de julio que un impuesto del 25% sobre las importaciones de Japón y Corea del Sur entraría en vigor el 1 de agosto.

Japón, Filipinas e Indonesia posteriormente alcanzaron acuerdos con el gobierno de Trump que redujeron las tasas arancelarias que enfrentaban sus productos exportados —en el caso de Japón, del 25% al 15%— aún más alto que el arancel base actual del 10%.

Pero Corea del Sur aún no ha logrado un acuerdo, a pesar de tener un acuerdo de libre comercio desde 2012 que permitía que los cosméticos y la mayoría de los demás bienes de consumo ingresaran a Estados Unidos sin impuestos.

Desde que la primera tienda propiedad de Senti Senti abrió hace 16 años, los productos de belleza de Japón y Corea del Sur se convirtieron en un enfoque mayor y ahora representan el 90% del stock. El negocio no ha tenido que trasladar ningún costo relacionado con aranceles a los clientes aún, pero eso no será posible si los productos están sujetos a un impuesto de importación del 25%, dijo Zhong.

"No estoy realmente segura de hacia dónde irá la dirección del K-beauty con los aranceles en vigor, porque una de las cosas con el K-beauty o la belleza asiática es que se supone que tiene precios accesibles", comentó.

Los fanáticos devotos de los cosméticos asiáticos a menudo compran directamente de Asia y esperan semanas para que lleguen sus paquetes porque los productos suelen costar menos que en las tiendas estadounidenses. En lugar de abastecerse de sus protectores solares, tintes labiales y tónicos favoritos, algunos compradores están haciendo una pausa debido a la incertidumbre arancelaria.

La residente de Los Ángeles Jen Chae, creadora de contenido con más de 1,2 millones de suscriptores en YouTube, ha explorado productos de belleza coreanos y japoneses y se ha interesado personalmente por las marcas de belleza chinas en el último año.

Cuando se anunciaron los aranceles por primera vez, Chae pausó temporalmente los pedidos de sitios como YesStyle.com, una plataforma de compras propiedad de una empresa de comercio electrónico con sede en Hong Kong. No sabía si tendría que pagar derechos de aduana sobre los productos que compraba o los que las marcas le enviaban como creadora.

"No estaba segura de si esos automáticamente cargarían todo el paquete con un costo arancelario general, o si era solo en ciertos artículos", dijo Chae. En su sitio web, YesStyle dice que dará crédito en la tienda a los clientes para reembolsarles los cargos de importación.

En Ohlolly, una tienda en internet centrada en productos coreanos, las propietarias Sue Greene y Herra Namhie están tomando una pausa similar.

Compran directamente de Corea del Sur y de mayoristas licenciados en Estados Unidos, y almacenan su inventario en un almacén en Ontario, California. Después de años sin aranceles, un impuesto de importación del 25% crearía un "enorme aumento en los costos para nosotros", dijo Namhie.

Ella y Greene hicieron dos pedidos recientes para reponer su stock cuando los aranceles estaban al 10%. Pero han puesto en espera más reposiciones "porque no creo que podamos manejar el 25%", dijo Namhie. Tendrían que subir los precios, y entonces los compradores podrían ir a otro lugar.

Las dueñas del negocio y hermanas están esperando que Estados Unidos y Corea lleguen a un acuerdo sobre un arancel más bajo o hagan excepciones para artículos de menor valor como los productos de belleza. Pero solo tienen de dos a cuatro meses de inventario en su almacén. Dicen que en un mes tendrán que tomar una decisión sobre qué productos pedir, cuáles descontinuar y qué precios tendrán que aumentar.

Rachel Weingarten, ex maquilladora que escribe un boletín diario de belleza llamado "Hello Gorgeous!", dijo que aunque está dedicada a productos de K-beauty como mascarillas labiales y almohadillas de tónico, no cree que acumular sea una práctica sensata.

"Tal vez uno o dos productos, pero los aceites naturales, el embalaje vulnerable y las fechas de caducidad significan que tus productos podrían volverse rancios antes de que puedas usarlos", comentó.

Weingarten dijo que seguirá comprando productos coreanos si los precios suben, pero que el mundo de la belleza es más grande que un solo país. "Todavía me daría el gusto con mis favoritos, pero siempre estoy buscando grandes productos en general", expresó.

Bhasin, en Menlo Park, California, planea seguir comprando sus mascarillas faciales también, incluso si el precio sube, porque le gusta la calidad de las mascarillas coreanas.

"Si los precios suben, no cambiaré a productos de Estados Unidos", señaló. "Para las mascarillas faciales, siento que no hay muchas alternativas sólidas y confiables en Estados Unidos".