Aprueban Polideportivo como recinto oficial de toma de protesta

En la sesión de Cabildo 134, celebrada este 28 de agosto, que también fue la última de la administración 2022-2025, el Cabildo autorizó que el Polideportivo sea el recinto oficial para la toma de protesta de la presidenta electa, Susy Torrecillas.

En el "Polideportivo 2024" se realizará la Sesión Pública y Solemne de "Toma de Protesta" de la alcaldesa electa, Susy Carolina Torrecillas Salazar, como presidenta municipal de la Administración 2025-2028 y la instalación del Cabildo 2025-2028, el día domingo 31 de agosto del presente año, en punto de las 18:00 horas, con fundamento en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango.

"Los resultados que hemos podido dar en estos últimos tres años, pues han sido gracias al trabajo colegiado de este Honorable Ayuntamiento, de este Cabildo… Mi agradecimiento total a todas y todos ustedes, aunque seamos de diferentes colores partidistas el bien supremos se llama Lerdo. A todos, gracias”, dijo el alcalde, Homero Martínez Cabrera, quien se dirigió a los regidores.

Agradeció el voto de confianza ciudadano, lo que aseguró que ha permitido entregar buenas cuentas a los lerdenses. Y señaló que es fundamental que la presidenta municipal continúe gestionando y dando celeridad a diferentes temas, como la segunda etapa del Sistema de Monitoreo y Vigilancia Municipal (SIMOM), la digitalización de pago para más servicios, el hospital de especialidades IMSS, entre otros temas.

Además de aprobar la el orden del día de este jueves, se aprobaron las actas de Cabildo Sesión Ordinaria No. 133, Sesión Extraordinaria No. 023 y Sesión Solemne 007; así como el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, de otorgar el beneficio de Considerado a 28 trabajadores activos que cumplen con lo establecido en la cláusula 31 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, oficio presentado por el departamento de Recursos Humanos; y el dictamen emitido por la Comisión De Desarrollo Económico, autorizando el cambio de concesión del local C-9 del interior del Mercado Donato Guerra, con giro de tienda de belleza y productos naturales a "materias primas".

También se aprobaron los dictámenes emitidos por la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, autorizando la subdivisión en dos fracciones de una propiedad en la avenida Aquiles Serdán, colonia Centro, con superficie total de 232 metros cuadrados, y una propiedad en la calle Zacatecas, colonia Las Flores, que consta de una superficie total de 375.90 metros cuadrados.