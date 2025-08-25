Aprueban calendarización de sesiones de la comisión de Desarrollo Económico

En la décima primera sesión de la comisión de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Turismo del Ayuntamiento de Torreón, celebrada este lunes de manera virtual, los regidores aprobaron por unanimidad la propuesta de calendarización de sesiones correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2025.

El presidente de la comisión, Luis Alberto Ortiz Zorrilla, informó que las reuniones se llevarán a cabo el segundo miércoles de cada mes, estableciendo como fechas el 10 de septiembre, 8 de octubre, 12 de noviembre y 10 de diciembre. No obstante, aclaró que estas fechas podrían modificarse en caso de presentarse alguna situación que altere el orden previsto.

Durante la sesión, se destacó la importancia de dar seguimiento a las propuestas enfocadas en el desarrollo municipal, especialmente aquellas relacionadas con la promoción de Torreón como un destino estratégico para el turismo, los negocios y la realización de eventos.

La calendarización busca fortalecer la planeación de temas prioritarios en la agenda de la administración municipal, en el marco de las atribuciones de supervisión de la comisión.