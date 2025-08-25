Torreón peñoles Tecnificación del riego Torreón Ayuntamiento de Torreón

Aprueban calendarización de sesiones de la comisión de Desarrollo Económico

FABIOLA P. CANEDO

En la décima primera sesión de la comisión de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Turismo del Ayuntamiento de Torreón, celebrada este lunes de manera virtual, los regidores aprobaron por unanimidad la propuesta de calendarización de sesiones correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2025.

El presidente de la comisión, Luis Alberto Ortiz Zorrilla, informó que las reuniones se llevarán a cabo el segundo miércoles de cada mes, estableciendo como fechas el 10 de septiembre, 8 de octubre, 12 de noviembre y 10 de diciembre. No obstante, aclaró que estas fechas podrían modificarse en caso de presentarse alguna situación que altere el orden previsto.

Durante la sesión, se destacó la importancia de dar seguimiento a las propuestas enfocadas en el desarrollo municipal, especialmente aquellas relacionadas con la promoción de Torreón como un destino estratégico para el turismo, los negocios y la realización de eventos.

La calendarización busca fortalecer la planeación de temas prioritarios en la agenda de la administración municipal, en el marco de las atribuciones de supervisión de la comisión.


               
               


               

               
               

               
               
               
