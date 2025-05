Aprueban 300 Créditos a la Inscripción en UA de C Unidad Laguna; 'solo cambió el proceso', aseguran

La coordinadora de la UA de C Unidad Laguna, Sandra López Chavarría dijo que el Crédito a la Inscripción para apoyar a estudiantes de nuevo ingreso de escasos recursos económicos para el pago de inscripción no se suspendió pero que ahora, el trámite ya no se hizo por Internet sino que fue mediante una entrevista presencial en el departamento de Apoyos Estudiantiles.

Mencionó que en esta unidad se aprobaron alrededor de 300 solicitudes por parte de la Tesorería de la máxima casa de estudios, admitiendo que en esta ocasión, fue una cifra menor en comparación con semestres anteriores ya que era mucho más fácil hacer el procedimiento por Internet (http://www.credito.uadec.mx/). Agregó que en procesos anteriores, se llegaron a reportar hasta un 40 por ciento de solicitudes de crédito a la inscripción por parte de estudiantes de nuevo ingreso.

“No se suspendieron, fue ese procedimiento, las personas que acudieran a esta coordinación, realizaron una entrevista, entonces mandamos la solicitud a Tesorería y así fue como se les otorgó el crédito. Anteriormente, (el trámite) lo hacían directamente en la página, en esta ocasión fue de esta manera, por medio de una entrevista se les otorgó el crédito”, indicó. Al cuestionarle el motivo por el cual se hizo este cambio, la coordinadora respondió que se trataron de ajustes que hizo la Tesorería. “De hecho, anteriormente así se llevaba a cabo, en ocasiones anteriores y por la pandemia, simplificaron muchos procedimientos, entonces ahora pues retomamos lo anterior y fue pues así, a solicitud”, detalló. Dijo que los requisitos fueron presentar un comprobante de domicilio y de ingresos.

Según la Universidad, el crédito a la inscripción consiste en otorgar facilidades a los alumnos de nuevo ingreso y se otorga exclusivamente para el monto de inscripción por lo que los demás conceptos se tendrán cubrir en su totalidad. El número de créditos por autorizar se ajusta al presupuesto destinado para este rubro.

Para el semestre agosto-diciembre de 2025, se registraron 14 mil 454 aspirantes a licenciatura en la UA de C en los distintas regiones de la entidad y se admitieron 7 mil 141.

Recientemente, padres de familia de aspirantes a UA de C manifestaron su inconformidad tras darse a conocer que la institución presuntamente no está otorgando créditos para cubrir los costos de inscripción a alumnos de nuevo ingreso. El rector, Octavio Pimentel lo negó y dijo que hay más de 600 créditos a la inscripción, pero que había cambiado el proceso pues ahora el trámite se hace en las coordinaciones de cada unidad.