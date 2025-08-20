Torreón Ayuntamiento de Torreón Seguridad Pública Peñoles Contaminación Wrangler

Consejo Municipal aprueba cambios de uso de suelo en Torreón

Durante la tercera sesión ordinaria se autorizaron dos solicitudes para desarrollos habitacionales y de servicios, mientras que una petición fue aplazada por falta de anuencia vecinal

MA. ELENA HOLGUÍN

El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobó dos solicitudes de adecuación de uso de suelo, durante la tercera sesión ordinaria que se llevó a cabo este miércoles.

Gustavo Muñoz López, director de la dependencia, informó que en la primera solicitud emitida por la empresa G4, S.A de C.V., se revisó el cambio de uso de suelo de Agro-Industria (AI), a Habitacional Densidad Alta (H6), con el que se pretende realizar un desarrollo tipo fraccionamiento ubicado en Antigua Hacienda La Palma, el cual fue aprobado por unanimidad.

En la segunda petición de cambio de uso de suelo de Habitacional Densidad Media Baja (H2), a Mixto 2 (Habitacional a Comercio y Servicios), para el lote 46 manzana 43 del fraccionamiento Villa Jardín, fue aprobado por unanimidad, tras cumplir con todos los requisitos solicitados por el área de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Durante esta sesión, también fue aplazada otra solicitud del cambio de uso de suelo de Habitacional a Densidad Media Baja (H2), a Habitacional con Comercio Mixto 2, por no contar con la anuencia vecinal, la cual es importante para mantener una sana convivencia para quienes habitan en este sector de la ciudad, resaltó Gustavo Muñoz López.

El funcionario indicó que los temas revisados durante las sesiones son de gran relevancia para el desarrollo y bienestar de la comunidad.


“Se revisan las propuestas estratégicas y se refuerzan los lazos de colaboración entre los distintos sectores representados en el Consejo”, refirió el director.


Mario Alberto Talamás Murra, presidente del Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera, destacó la importancia que el Instituto Municipal de Planeación de Torreón (IMPLAN), realice un estudio previo para poder constatar la factibilidad de la construcción.



               
               


               

               
               

               
               
               
