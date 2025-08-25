Gómez Palacio y Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio Mantenimiento vial Bomberos Extorsiones Gómez Palacio

Aprueba Cabildo de Lerdo actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial

DIANA GONZÁLEZ

El Cabildo de Lerdo aprobó por unanimidad la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, así como la autorización para realizar los trámites legales correspondientes que permitan dar validez oficial a este importante instrumento.

El acuerdo fue establecido a través de una sesión de cabildo extraordinaria, entró en vigor a partir de su aprobación en Cabildo y será ratificado una vez que se publique en la Gaceta Municipal.

Para lograr la integración de este programa, se llevaron a cabo seis talleres sectoriales en distintos espacios como el Cobaed 02, salones ejidales de Las Villas Juan E. García y Álvaro Obregón, colonia Carmen Carreón, auditorio de la Deportiva Francisco Sarabia y el CRECO. Además, se realizaron cinco talleres de consulta pública en comunidades como Villa Juan E. García, Villa de Nazareno, Cd. Juárez y en la Deportiva Francisco Sarabia.

El presidente municipal, Homero Martínez Cabrera, explicó que este esfuerzo forma parte de la readecuación del Plan de Desarrollo Urbano, impulsado con recursos gestionados ante la SEDATU, con una visión a 25 años para el municipio.

“Con este programa de ordenamiento ecológico logramos alinear la planeación territorial, integrando a los tres niveles de gobierno en materia ambiental. Esto permitirá que las futuras inversiones y empresas que lleguen a Lerdo no se contrapongan con nuestros lineamientos municipales, garantizando un desarrollo ordenado y sustentable”, señaló el Alcalde.


Una vez aprobado, el documento será publicado en la gaceta municipal, mientras que la SEMARNAT dará a conocer los mapas de las Unidades de Gestión Ambiental (UGAs). Con ello, se establecerán las bases para que la próxima administración actualice sus reglamentos, alineándolos al Plan de Desarrollo Urbano y al Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial.


"Lerdo tendrá lineamientos claros y sólidos para que en los próximos 25 años la llegada de nuevas empresas y proyectos no sea un obstáculo, sino una oportunidad de crecimiento", dijo el alcalde, Homero Martínez.



               
               


               

               
               

               
               
               
