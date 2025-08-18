Apoyan a personas vulnerables con prótesis

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, presidió la entrega de dos prótesis de pierna, una prótesis transfemoral, una prótesis de miembro inferior y una férula, en beneficio de ciudadanos que enfrentan limitaciones físicas o han sufrido amputaciones. Lo anterior para mejorar su calidad de vida.

Acompañada de la directora del DIF Municipal, Brenda Calderón Carrete, la alcaldesa destacó que su administración ha puesto especial atención en respaldar a la población más vulnerable, impulsando programas sociales y de salud que devuelvan independencia y bienestar a quienes más lo necesitan.

"Estas prótesis no solo representan un apoyo físico, sino la oportunidad de recuperar la autonomía y la confianza para seguir adelante con dignidad", señaló la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale

Cada dispositivo fue otorgado con base en una valoración médica y adaptado a las necesidades específicas de los beneficiarios, asegurando así un uso funcional y seguro.