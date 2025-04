Aplicarán prueba PISA en 13 planteles privados y públicos de Coahuila y Durango

Al menos 391 estudiantes de Coahuila y Durango de 13 planteles públicos y privados de nivel secundaria y medio superior serán evaluados durante abril y mayo del año en curso en la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), la cual es coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu) informó que se registraron 140 alumnos de cuatro planteles de educación media superior y que las fechas de aplicación quedaron programadas de la siguiente manera: el 4 de abril en el Cecytec Torreón, el 9 de abril en el Cbtis No. 196 de Matamoros, el 10 de abril en el plantel Mariano Narváez y el 6 de mayo en el Cbtis No. 54 de Acuña.

Quedó pendiente de proporcionar el número de estudiantes de secundaria y de centros educativos.

Por el lado de la Secretaría de Educación de Durango (SEED), se dio a conocer que serán 251 alumnos del sector educativo público y privado.

En Durango capital, son 35 estudiantes de bachillerato de la Universidad Internacional Mexicana y 35 del Cbtis No. 130 mientras que en Gómez Palacio, son 35 del Cbtis No. 47 así como 35 del Cbtis No. 96 de Vicente Guerrero y 35 del Cbtis No. 109 de Poanas. Así como también 35 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos J. Guadalupe Aguilera de Canatlán y 35 del Colegio de Bachilleres Plantel Canatlán. Hay un estudiante del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 129 de Santiago Papasquiaro y 5 alumnos de la escuela secundaria técnica No. 3 de Pueblo Nuevo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal informó en recientes días que en los meses de abril y mayo de este 2025 se aplicará la prueba PISA en 321 planteles públicos y privados de nivel secundaria y medio superior, con la participación de alrededor de 8 mil estudiantes a nivel nacional.

La evaluación de conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. En esta edición, también se evaluarán las habilidades digitales.

La prueba se llevará a cabo en las 32 entidades del país, a través del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y tendrán participación escuelas públicas y privadas ubicadas en zonas urbanas y rurales, incluyendo secundarias generales, técnicas, telesecundarias, bachilleratos, telebachilleratos y centros para trabajadores, entre otros.