Apicultores laguneros pidieron ayuda al Gobierno de Durango tras ser excluidos de los apoyos

Luego de que recientemente el Gobierno del Estado entregara apoyo alimentario únicamente a productores de miel de la capital y del municipio de Canatlán, el sistema Productor Apícola de la región Lagunera de Coahuila y Durango solicitó que fueran incluidos tras ver afectada su producción a causa de la sequía.

De acuerdo con María Guadalupe García Rosas, presidenta del Sistema en la región, compartió que durante la visita del gobernador Esteban Villegas a Gómez Palacio, se le solicitó el apoyo para los 56 productores de la región del estado dada la mala situación en la que se encuentran.

“Estuvimos platicando en el evento que tuvimos en la Presidencia Municipal de Gómez Palacio de entrega de patrullas, hice la solicitud a nombre de todos los compañeros del sistema, para que nos otorgue también el complemento alimenticio, generalmente es azúcar, y me comentó en ese momento que ya había entregado en la capital del estado 25 toneladas de azúcar, para los sistemas producto tanto de la capital como de Canatlán, entonces me dijo que sin duda nos van a contemplar, ‘si póngase en contacto con la persona’, hablamos con su asistente y ella quedo de resolverme el día de hoy (lunes) o mañana a más tardar”.

La presidenta dijo tener confianza en obtener el apoyo, el cual consideró “valiosísimo”.

“Ojalá y en esta semana se nos resuelva y podamos contar con ese apoyo valiosísimo porque de lo contrario, estamos teniendo una crisis muy severa en cuanto a la alimentación de las abejas porque no hay floración. La etapa de sequía que fue prolongada trajo consigo la compactación de áreas de cultivo por lo tanto la falta de floración suficiente para que las abejitas pecoreen y obtengan el néctar para elaborar la miel”.

Sobre el tiempo de entrega la productora dijo “ya es tardía”, por lo que con sus medios han podido “sobrevivir”.

“Cada uno de manera particular sacando de donde podemos, con créditos, con amigos, de donde se puede, estamos financiando la compra de azúcar. Esta temporada ha sido muy complicada porque no hay otra fuente de ingresos, la fuente de ingreso deesta temporada se tiene con la producción de mezquite no hubo tampoco entonces estamos batallando muchísimo los apicultores para sobrevivir porque ahorita es una situación de sobrevivencia”.