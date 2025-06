Apelarán fallo de tribunal; familia presenta denuncia contra jueces ante la Fiscalía Anticorrupción de Durango

Sentencia absolutoria es la que el Tribunal falló la tarde del lunes, al presunto responsable de la comisión de violación en contra de una menor de 13 años de edad, por hechos ocurridos en mayo de 2023 en la comunidad de Los Ángeles, municipio de Lerdo. La familia y la Fiscalía de General del Estado, presentarán el recurso de apelación.

Zuriel Rosas, asesor de la víctima, detalló que esta mañana se llevó a cabo la audiencia para la lectura de la sentencia, la cual recordó ya se había dado a conocer la semana pasada, en la que se otorgó la libertad a Alejandro N., tras permanecer dos años en prisión preventiva por la comisión del delito de violación.

De acuerdo con el abogado, el presunto agresor no estuvo presente, al exhibir un justificante médico, por lo que no acudió a dicha audiencia. Los que sí estuvieron presentes fueron representantes de la Fiscalía, la Comisión Estatal de Víctimas, representantes de los niños y la madre de la menor-

Rosas anunció que el siguiente paso será la apelación al fallo. “No debemos de perder de vista que el delito se cometió, que hay una menor de edad que fue agredida sexualmente en fecha 2 de mayo del año 2023, que existen dictámenes ginecológicos en los cuales se puede asegurar que fue víctima, y hoy en día, el responsable de ese delito de esa acción está en libertad. Tenemos 10 días para poder presentarla en estos próximos días. Estamos en coordinación con la fiscalía para poder hacerlo conducente”, explicó.

Por su parte, la madre de la menor, ahora de 15 años de edad, dijo que se presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticurrupción en contra de los jueces que formaron parte del tribunal que absolvió a Alejandro N. de dicho delito.

“Ya los jueces, Margarito,Galaviz, Julio Silva, Cecilia Fernández, ya atienden una demanda en la fiscalía Anticorrupción”, dijo la madre de familia.

Así mismo, comentó que actualmente su hija se encuentra muy afectada desde que se conoció que su presunto agresor fue puesto en libertad, además de que teme que la pueda agredir nuevamente.

“No quiere salir, tiene miedo más aparte por las amenazas que hemos recibido y pues no, no quiere salir, no ha ido ni a la escuela, no quiere salir para nada”, dijo preocupada la madre de familia.

Además, se dijo molesta por el fallo que emitieron los jueces. “Pues muy enojada, porque pues realmente pues las pruebas están hay pruebas y a estos jueces corruptos, lo dejaron libertad…”.

Por su parte y sobre la manifestación de este lunes que subió su intensidad dijo: “Están en su derecho, la realidad es que nos queda ser empático a la sociedad de esta situaciones que son dolorosas, y lo importante es que todo sea en una convivencia que en algún momento no podamos afectar a los demás, pero si hay libertad de expresión que se tiene que apoyar esto”.

LIBERACIÓN HIZO ARDER AL PALACIO DE JUSTICIA

Por más de cinco horas, la colectiva Las Víboras del Desierto de La Laguna se plantaron a las afueras del Palacio de Justicia en Gómez Palacio para conocer la sentencia de Alejandro N, quien fuera señalado por presunta violación en contra de una menor de entonces 13 años de edad. Durante las 5 horas cerraron el edificio, impidiendo así la salida y entrada de abogados y ciudadanos.

Desde las 10:00 horas, también se cerró el paso por la avenida Morelos, así como por dos cuadras a la redonda, generando caos vial e inconformidad por parte de los automovilistas.

Durante ese tiempo, también la frustración e impotencia de no poder salir del edificio se hizo evidente entre algunos abogados, quienes se hicieron de palabras contra la colectiva. Otros de plano decidieron saltar la reja del inmueble, que permanecía tomado, para poder salir.

Fue poco después de las 12:00 horas, que Fabiola, madre de la menor agredida, informaba el veredicto: “lo declaran inocente”.

“Hay una total corrupción aquí dentro del Palacio de Justicia, y no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir… aquí vamos a estar todos los días”, fue la advertencia que lanzó la madre de la menor.

Fue entonces que la manifestación de la colectiva, que ha brindado acompañamiento a la madre de la menor, intensificó las acciones de protesta a las afueras del inmueble, pues exigían la salida de juez Margarito Galaviz, al formar parte del Tribunal que falló a favor del presunto agresor.

Además de prender fuego a unas piñatas con los nombres de los tres jueces a los pies de la reja de acceso, lanzaron más de una decena de cohetones a la puerta principal del edificio, haciendo cimbrar sus cristales y causando además, asombro y temor entre las decenas de curiosos que se mantenían expectantes desde la Plaza de Armas, y quienes enmudecieron con el ensordecedor estruendo .

La movilización se alargó hasta después de las 15:00 horas, en donde las integrantes de la colectiva seguían gritando consignas en contra de los jueces, en especial contra Galaviz, a quien lo invitaban a salir, hecho que no sucedió, al menos no ante sus ojos.

Finalmente las manifestantes liberaron el inmueble, permitiendo la salida de quienes permanecían al interior, en espera de poner regresar a sus actividades habituales.

De manera extraoficial, se conoció que los jueces pudieron abandonar el edificio por la parte trasera , la cual conecta a un baldío por la calle Centenario, tras colocar una escalera para que pudieran salir sin problema.

Y es que, como parte de la movilización, se cerraron a la circulación las callesMorelos, desde la calle Santiago Lavín hasta la calle Centenario, así como la avenida Independencia desde la avenida Hidalgo hasta la Victoria.

Debido al congestionamiento vial que se generó, se apostaron en los diferentes cruces, elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, para dar fluidez al paso, tanto de unidades particulares como del transporte público.