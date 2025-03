Anuncian techo presupuestal para Organizaciones de la Sociedad Civil

El ayuntamiento de Torreón anunció un techo presupuestal de cinco millones de pesos en el Fondo Municipal de Fortalecimiento para la Infraestructura de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Forta), como instrumento de desarrollo de carácter asistencial.

A través del Sistema DIF municipal, se beneficiará a las organizaciones legalmente constituidas que dentro de su objeto social, tengan actividades de asistencia social y trabajen para beneficio de los sectores de educación, desarrollo, comunitario, salud y discapacidad.

Para poder acceder al recurso, se lanzó la convocatoria que se estará disponible hasta el próximo 14 de abril de 2025 y las organizaciones podrán participar con proyectos de los siguientes tipos: Equipamiento, para la compra de equipo para la continuación, mejora o inicio de un proyecto y/o área específica (no aplica compra alimentos, artículos de higiene, artículos de papelería, e insumos médicos). Construcción o remodelación de las instalaciones del inmueble propiedad de la Organización o que se compruebe el comodato del mismo, por un período no menor de 10 años posteriores a la fecha de la elaboración del proyecto. Así como proyectos que requieran construcción o remodelación de un espacio en específico y el equipamiento sea para la misma área que se construirá o remodelará, (no aplica compra de alimentos, artículos de higiene, artículos de papelería, insumos médicos).

El total de recursos aprobados por proyecto, será la cantidad de hasta 350 mil pesos que se conformará por una aportación municipal del 80% y de un 20% por parte de cada una de las asociaciones solicitantes.

De acuerdo a la convocatoria, los proyectos participantes que cumplan con lo establecido, serán evaluados por la comisión dictaminadora , misma que permanece en el anonimato para que el resultado sea imparcial.

La misma comisión, en función de la calificación obtenida y de la disponibilidad financiera del Forta, determinará la asignación de recursos a la que se harán acreedores los proyectos aprobados.

La convocatoria se encuentra disponible en el portal https://www.torreon.gob.mx/ así como en la coordinación de Vinculación con las OSC del DIF Torreón, ubicada en Calzada de los Continentes No. 500 del fraccionamiento Las Etnias. También está disponible el número de teléfono: (871) 229 33 51