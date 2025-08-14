Anuncian segunda edición de Spooky Town en Saltillo

Será del 2 de octubre al 2 de noviembre, cuando se lleve a cabo la segunda edición de Spooky Town; además en el marco de esta fiesta tradicional de día muertos y Halloween, se realizará la carrera Spooky Race 5 K.

Fue en rueda de prensa donde se dieron a conocer todos los detalles de esta fiesta familiar, en la que tendrá la participación del Museo del Desierto, y en la que se espera superar el número de visitantes del año anterior que fue de 35, de ellos, 10 mil foráneos.

El evento se llevara a cabo en el Foro VK, el costo de entrada general será de 250 pesos por persona, y en preventa (del 15 de julio al 15 de septiembre) de 180 pesos, ademas que el acceso general será de jueves a domingo; mientras que los martes y miércoles estarán dedicados a recorridos especiales para instituciones benéficas o escuelas.

Para esta ocasión, además de rodeo infantil, habrá juegos mecánicos, laberinto del terror así como lucha libre; y como la música no puede faltar, en el line up estará a cargo de Yessi López y su Banda, Sonido Mazter, Banda Kañon, Quatro Country, Sonora Dinamita, entre otras agrupaciones, donde se incluye talento local.

Además, el domingo 2 de noviembre se llevará a cabo la carrera Spooky Race, en categoría 5K y 1K, el cual tiene un costo de inscripción en preventa (del 15 al 15 de septiembre) de 300 pesos, y posteriormente (del 16 de septiembre al 18 de octubre) de 350 pesos.

Será en categoría femenil y varonil, ademas con la inscripción obtendrán un kit de participación que incluye playera conmemorativa, kit de recuperación, medalla conmemorativa, dorsal, hidratación, además participar en la rifa al final de la carrera.

Como en la edición anterior, este evento también es con causa, por lo que llevaran acabo diversas donaciones, en el caso del 2024 se entregaron 3 mil 500 juguetes, 300 cobijas, ademas de 300 cobijas y seis literas al DIF Saltillo, por lo que se pretende hacer una labor similar.