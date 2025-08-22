Torreón UAdeC Clima en La Laguna Seguridad Pública Ayuntamiento de Torreón TORREÓN

Anuncian Primer Congreso Virtual de Medio Ambiente en UAdeC Unidad Laguna

ANGÉLICA SANDOVAL

La Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) Unidad Laguna anunció el Primer Congreso Virtual de Medio Ambiente: Ecología y Biodiversidad que se realizará el 6 y 7 de noviembre de 2025 a través de la plataforma Microsoft Teams. El objetivo es propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias sobre ecología, biodiversidad, biotecnología, toxicología, sociedad y medio ambiente, fomentando la colaboración entre universidades y la comunidad estudiantil.

El evento contará con el aval académico de instituciones como la UA de C, la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), la Universidad Iberoamericana de Torreón y el Instituto Tecnológico de La Laguna.

También la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el Instituto Tecnológico de Tlajomulco, Jalisco, el Instituto Tecnológico de Torreón y la Asociación Mujeres en la Ciencia de La Laguna A.C.

Para este Congreso de Medio Ambiente, se instituyeron tanto el comité organizador como el científico y el moderador.

La convocatoria incluye la recepción de resúmenes del 18 de agosto al 12 de septiembre de 2025, mientras que la notificación de aceptación se realizará en el mes de octubre; las ponencias y los trabajos aceptados formarán parte de las actividades del congreso, cuya agenda se desarrollará los días 6 y 7 de noviembre en horario de 9:00 a 13:30 horas.


Cabe señalar que se otorgarán constancias de asistencia y participación firmadas por las instituciones convocantes, a quienes cumplan con el 70 por ciento de asistencia a las sesiones.


Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 871 729 3225 o bien, escribir al correo electrónico [email protected] así como visitar el sitio oficial: www.uadec.mx/cul/maeb.



               
               


               

               
               

               
               
               
