Anuncian plaza comercial y supermercado en la zona Centro de Lerdo

La construcción de una plaza comercial en la zona Centro, así como la apertura de una tienda de autoservicio Walmart, son algunos de los proyectos de inversión comercial que se van a realizar este año en esta ciudad, según dio a conocer el director de Desarrollo Económico y Turismo, Jesús Mario Castrillón.

Indicó que la plaza comercial se ubicará en contraesquina de la plaza principal, y contará con locales y estacionamiento.

El funcionario dijo que además, el grupo Aurrerá ya adquirió los terrenos ubicados en el periférico donde se construirá un supermercado de Walmart, el cual será tienda ancla para la llegada de otros negocios en esta zona.

Las autoridades municipales ya han tenido pláticas con los inversionistas, quienes iniciaron los trámites de construcción.

Jesús Mario Castrillón informó que con la finalidad de propiciar un crecimiento ordenado y sustentable, el Municipio llevó a cabo la actualización del Programa de Ordenamiento Territorial y Urbano, el que además está proyectado con una visión de largo plazo, a 20 o 30 años y con carácter de metropolitano.

“El programa tiene un enfoque metropolitano, pues Lerdo forma parte de una zona conurbada y son aspectos que se no se pueden dejar de tomar en cuenta”, según indicó.

Esto permitirá que se tengan las áreas bien definidas para la construcción de vivienda, comercio, industria mediana y pesada, aunado a que no se tocarán las áreas naturales protegidas, aunque hay que tomar en cuenta que donde se pretende desarrollar la industria es en las áreas donde no se está ocupando terrenos para agricultura.

“Todos los ejidos del municipio tienen tierras de uso común, es decir, reserva que no se usa en siembra, no hay agua y sin electricidad, de manera que no son útiles para la agricultura, y son las que se pretende utilizar”, señaló.

Para ello, iniciaron los estudios para determinar el uso de las 38 o 39 unidades de gestión ambiental (UGA).