Anuncian megapuente en Durango; gobierno 'regala' otro día en escuelas

Después del periodo vacacional de Semana Santa, este lunes regresaron 380 mil estudiantes de nivel básico de Durango a las aulas y lo hicieron con la noticia de que tendrán un megapuente, por decisión del Gobierno del Estado, pues según ellos, “el único prietito en el arroz” es el viernes dos de mayo, que interfiere entre el primero y el cinco de dicho mes, marcados como días inhábiles por el Día del Trabajo y el Día de la Batalla de Puebla. Esta medida, también aplicará para las instituciones educativas privadas y los niveles educativos de media superior y superior.

El gobernador Esteban Villegas Villarreal con un marcatextos y un calendario del mes de mayo en mano, dijo que mañana martes, de igual forma habrá clases pero que el miércoles 30 de abril, es la celebración por el Día del Niño y que seguramente muchos planteles educativos harán festivales “y no van a tener clase, entonces va a ser asueto”. Según explicó el mandatario en un video difundido en redes sociales y compartido por el Magisterio, el jueves primero de mayo también habrá suspensión de labores docentes por el Día del Trabajo.

“Y luego se viene ya el sábado que regularmente no hay, el domingo que no hay, el lunes 5 es la Batalla de Puebla, y entonces, tampoco hay trabajo ni clase, el único prietito en el arroz para aventarnos otro fin de semana largo es el viernes 2 de mayo. Entonces, yo he estado analizando en estos últimos días porque aparte hay un festival y hay varias cosas que hacer en ese fin de semana largo y los fines de semana largo, no solamente nos sirven para que la gente no vaya a trabajar o que no vayan a estudiar los jóvenes, sino que también nos sirve en la parte turística porque nosotros vamos a otros Estados, generamos, va a haber puente largo y eso hace que también haya otra economía, que haya actividad, que la gente lo pueda disfrutar”, expuso.

Según Villegas Villarreal, las condiciones están dadas para poderlo hacer por lo que tomó la decisión de que se otorgará el viernes 2 de mayo a trabajadores del Gobierno del Estado y a los estudiantes.

¿QUÉ DICE EL CALENDARIO DE LA SEP FEDERAL?

El viernes 2 de mayo sí habrá clases y está marcado como reflexión de días conmemorativos mientras que el lunes 5 de mayo, tampoco habrá clases porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal lo marca como suspensión de labores docentes por la conmemoración de la Batalla de Puebla. El jueves 15 de mayo, las escuelas también estarán cerradas debido a la celebración por el Día del Maestro y el viernes 30 de mayo tampoco habrá clases porque el magisterio llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Antes de que iniciara el ciclo escolar y respaldados por el artículo 146 de la Ley de Educación del Estado de Durango, las autoridades educativas de dicha entidad realizaron ajustes al calendario escolar, de tal forma que en nivel básico tampoco habrá clases el lunes 16 de de junio por la celebración del Día del Padre que se festeja en México el tercer domingo de ese mes. En Durango, tampoco hay clases el 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe.