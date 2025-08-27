Gómez Palacio y Lerdo Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio EXTORSIONES Mantenimiento vial Bomberos

Museo Acertijo

Anuncian la tercera edición de la Expo Mi Mascota en el Museo Acertijo

GUADALUPE MIRANDA

Este 27 y 28 de agosto, se llevará a cabo la tercera edición de la Expo Mi Mascota teniendo como sede el Museo Interactivo Acertijo de Gómez Palacio.

El Gerente Regional del Museo, Aldo Reyes Valles, detalló que el horario será de 10:00 a las 18:00 horas, dentro de las instalaciones del museo.

Reyes Valles destacó que la actividad tiene como propósito principal promover la unión y la sana convivencia familiar, tomando como punto de encuentro el cariño y cuidado hacia las mascotas.

Dijo que la Expo Mi Mascota busca fortalecer los valores comunitarios y ofrecer a las familias laguneras un espacio de recreación, aprendizaje y bienestar.

La Expo contará con la presencia de rescatistas, médicos veterinarios, emprendedores y marcas especializadas en el mundo de las mascotas, además de un programa variado de actividades que incluye concursos para niños y mascotas, jornadas de vacunación para perros y gatos, venta de productos especializados y dinámicas interactivas para toda la familia.


El Gerente Regional del Museo Acertijo invitó a la ciudadanía a no perderse esta experiencia.


“Queremos que Expo Mi Mascota sea un espacio de celebración, aprendizaje y convivencia, donde nuestras mascotas sean las protagonistas y las familias fortalezcan su unión en un ambiente positivo y enriquecedor”.



               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx