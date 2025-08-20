Anuncian foro 'Impulsando el Talento' para estudiantes y recién egresados de La Laguna

La Universidad Iberoamericana, la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT), SER Servicios en Recursos Humanos, CHAN Kaizen Humano, Universidad Tecmilenio y el Clúster Automotriz Laguna (Coahuila y Durango) anunciaron este miércoles el foro “Impulsando el Talento”, que se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre de 9:00 a 13:00 horas en el Gimnasio Auditorio Pedro Arrupe, SJ, de la Ibero de esta ciudad.

Se trata de un espacio de aprendizaje, orientación y conexión mediante conferencias, talleres y actividades interactivas para proporcionar herramientas prácticas para potenciar el desarrollo profesional, fortalecer la empleabilidad y facilitar la inserción exitosa en el mercado laboral de las y los estudiantes que están próximos a egresar y recién egresados de la Comarca Lagunera.

Este evento reunirá a especialistas en recursos humanos, líderes empresariales y expertos en desarrollo de talento con el fin de facilitar el encuentro entre empresas y jóvenes de alto potencial. Las empresas participantes tendrán la oportunidad de conocer candidatos ideales para programas de prácticas profesionales y vacantes dirigidas a recién egresados, además de impulsar iniciativas de empleabilidad y desarrollo de habilidades.

La invitación está abierta a universidades, empresas, y medios que busquen sumarse para seguir impulsando el talento en la región. Las personas interesadas en acudir, pueden registrarse a través de la liga: https://forms.gle/rAtCovGk6J2KYnui8

Cabe mencionar que al participar, las empresas tendrán la oportunidad de conocer de primera mano a jóvenes con alto potencial, ideales para integrarse a programas de prácticas profesionales o vacantes dirigidas a recién egresados.

Al respecto, el rector de la Ibero Torreón, Juan Luis Hernández Avendaño dijo que están sumando esfuerzos, experiencias y energía para formar un comité de trabajo que tiene como propósito impulsar el desarrollo de talento joven de La Laguna. Mencionó que para las universidades es un gran desafío acompañar a los jóvenes en su madurez personal y profesional, aunado a que los tiempos que corren, muchas veces son desalentadores para ellos. “Piensan que no tienen grandes oportunidades de trabajo, piensan que el futuro no es tan esperanzador, piensan que hay que irse de aquí, así que algo hay que hacer con ellos, hay que motivarlos, hay que descubrir los talentos que incluso ellos mismos no descubren, o no han descubierto todavía, así que de este esfuerzo conjunto surge el foro ‘Impulsando el Talento’”, señaló.

El maestro expresó que están convencidos de que dicha colaboración es fundamental para construir un ecosistema de crecimiento compartido. “Yo creo que para todos es muy evidente que con el contexto hostil que ofrece Donald Trump en los Estados Unidos, nos toca ponernos las pilas a todos y todas, nos toca unirnos, toca construir cada vez mayores posibilidades de bienestar para nuestras regiones. Con este foro entonces, buscamos no solo impulsar el talento, sino también cuidar vínculos que fortalezcan el desarrollo económico y social en nuestra comunidad”, concluyó.