Anuncian Diplomado en Vinos, Destilados e Infusiones para la Formación de Sommelier Profesional

ISABEL AMPUDIA

Este lunes se anunció el Diplomado en Vinos, Destilados e Infusiones para la Formación de Sommelier Profesional, donde Saltillo será por primer vez la ciudad sede, además sus participantes por gran obtener una certificación internacional.

Dicho diplomado, es un programa avalado por tres de las instituciones más importantes del mundo del vino: la Asociación de Sommeliers Mexicanos, la Academia Mexicana de Sommeliers y la Association de la Sommellerie Internationale.

La primera fase de este diplomado esta enfocada en formación exclusiva del mundo del vino, esta es una iniciativa sin precedentes organizada por Grandes Bodegas en colaboración con el restaurante Brava.

Por lo anterior, juntos, buscan suman esfuerzos para posicionar a Saltillo como un epicentro en la profesionalización del arte del buen beber para dar un paso trascendental en la industria vitivinícola y gastronómica del estado.

“Queremos formar a las nuevas generaciones de profesionales del vino, brindar herramientas de excelencia y crear una comunidad que honre y proyecte la riqueza de nuestra tierra. Este diplomado representa una apuesta firme por el talento local y trascender a todo el mundo", compartió el Sommelier Julio Grinberg, instructor titular del diplomado y Director de Bebidas de Brava.


El programa en esta primera fase contempla aproximadamente 40 sesiones formativas impartidas durante 10 meses por instructores con gran renombre nacional, como Steve Ayon, Gerardo Téllez Zamorano, Claudia Juárez, Ángel Rivas y Luis Cárdenas Barona.


Cabe destacar que el temario incluye viticultura, vinificación, cata profesional, armonización de alimentos y servicio del vino, abarcando tanto el Viejo como el Nuevo Mundo.


Las clases teóricas se llevarán a cabo en la boutique de vinos de Grandes Bodegas, mientras que las prácticas profesionales se desarrollarán en el restaurante Brava, espacio reconocido por su excelencia en hospitalidad y su compromiso con la cultura del vino.


Según se dio a conocer, este esfuerzo pionero está dirigido a todos aquellos apasionados por el mundo del vino, profesionales de la Gastronomía, la hospitalidad y el turismo que deseen certificarse como sommeliers y formar parte de la primera generación profesional de sommeliers de la ciudad de Saltillo.


El diplomado iniciará el mes de Octubre de 2025 y las sesiones se impartirá n los sábados de 10:00 a 14:00 horas, este diplomado se divide en dos fases, las cuales tienen un costo de 40 mil pesos cada una; resaltando que para obtener la certificación es necesario tomar las dos fases, es decir, con un costo total de 80 mil pesos.






               
               


               

               
               

               
               
               
