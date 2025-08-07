Anuncian campaña para mascotas

La Dirección de Prevención Social de Lerdo invita a una jornada gratuita de esterilización y desparasitación para mascotas, que se realizará este viernes ocho de agosto en la Unidad Administrativa de San Isidro, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

Este tipo de acciones implementadas por el gobierno municipal se llevan a cabo con el propósito de preservar la salud de los animales de compañía y de mejorar su calidad de vida, además de que estas acciones contribuyen al control de la población animal.

Los beneficios de la esterilización en las hembras es que, disminuye significativamente el riesgo a padecer cáncer de mama y útero, y ayuda a evitar que escapen de los hogares.

Mientras que en el caso de los machos, la esterilización ayuda a disminuir la probabilidad de desarrollar enfermedades en testículos y próstata, así como a bajar su ansiedad y agresividad.

Por su parte, la desparasitación cumple la función de eliminar parásitos internos y externos, evitando enfermedades.

La dependencia municipal informó que el pasado martes se realizaron más de 250 acciones en dicha sede; se brindaron 77 servicios, entre vacunación antirrábica, desparasitación, esterilización y consultas médicas para las mascotas de los habitantes de la zona.

De manera paralela, en la comunidad de La Rinconada se brindaron 187 atenciones, principalmente en desparasitación y vacunas contra la rabia.

De acuerdo con Prevención Social, estas jornadas resultan fundamentales para prevenir enfermedades zoonóticas, reducir la sobrepoblación de animales callejeros y garantizar una convivencia más segura y saludable entre mascotas y personas.

Señalan que la vacunación antirrábica protege tanto a los animales como a los humanos, la desparasitación mejora la calidad de vida de los ejemplares, la esterilización previene camadas no deseadas y contribuye al control poblacional, mientras que las consultas permiten detectar y tratar a tiempo problemas de salud.