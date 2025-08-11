Anuncian 3er Rhinos Games en Saltillo

Será el próximo 27 de septiembre, cuando se lleve a cabo la tercera edición de Rhinos Games, quien tendrá como sede la Universidad de Carolina en Saltillo, en la que se espera la asistencia de más de 600 participantes, con una derrama económica de más de un millón de pesos.

En rueda de prensa, se dio a conocer que este rally promueve el turismo y el deporte, y el cual, además, contara con dos modalidades: familiar y élite, quienes tendrán que vencer más de 30 obstáculos como es el caso de inflables gigantes, pasamanos, agua, lodo, rompecabezas, pasamanos, polvo de colores, entre otros, donde la convivencia y diversión esta garantizada, en un recorrido de 3 kilómetros.

Aunque son pocos lugares los que quedan, se dio a conocer que en la modalidad familiar el costo del boleto es de 650 pesos por persona; y en el caso de élite 750 pesos por persona. Los folios de participación se pueden adquirir a través de las redes sociales de Rhino Games, o bien, para mayor información se pueden comunicar los interesados al 8444951482.

Cada uno de los participantes recibirá una medalla y playera conmemorativa; ademas, entre los premios, destacan estancias en Cuatro Ciénagas o Monterreal, rutas en viñedos, actividades a rapel, además como adicional, todas las personas que adquieran un folio tendrán acceso gratuito al Museo del Desierto.

También, se destacó la participación de elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, así como niños del CRIT Coahuila.