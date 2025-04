Gustavo Ernesto Díaz anuncia en redes sociales que dejó de ser delegado del Infonavit en Coahuila

A través de redes sociales como Facebook, Gustavo Ernesto Díaz Gómez, dio a conocer que ha dejado de ser delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Coahuila.

"Yo creo que es muy importante agradecerles a todas las personas que en este trayecto me han apoyado y me han enseñado", señala en su video, tras dar a conocer que ya no forma parte de la mencionada institución federal.