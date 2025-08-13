Anuncia DIF Torreón nuevos cursos de verano para lo que resta de las vacaciones de niñas y niños

Para ofrecer a niñas y niños, actividades lúdicas y recreativas en lo que resta de su periodo vacacional, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, iniciará este lunes 18 de agosto sus cursos de verano que culminarán el 28 del mismo mes.

Las actividades incluyen cine, juegos didácticos, manualidades, cocina y dinámicas diseñadas para menores de entre seis y 11 años.

La presidenta honoraria del DIF, Selina Bremer de Cepeda, destacó que estos cursos son una oportunidad para que los niños permanezcan activos y en entornos seguros.

"Buscamos que nuestros niños disfruten lo que resta del periodo vacacional, que aprendan y convivan mientras sus padres tienen la tranquilidad de que están cuidados y divirtiéndose en un lugar seguro", afirmó.

Indicó que los cursos de verano organizados por el Municipio han tenido gran éxito en años anteriores, lo que respalda su continuidad.

Las sedes serán los centros comunitarios de las colonias Carmen Romano, Carolinas, Dalias, Eduardo Guerra, Ferrocarrilera, Unión, Nueva Laguna Norte, Nueva Merced, Nueva Rosita, San Joaquín, Santiago Ramírez, Valle Oriente, Valle Verde y Villas La Merced.

El horario es de 09:30 a 12:30 horas, con cupo variable según el lugar. Entre los requisitos de inscripción se encuentra la credencial de elector del padre, madre o tutor, CURP del menor y comprobante de domicilio.