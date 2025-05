Ángela Aguilar revela tormentosa relación con un jugador de la NFL

Ángela Aguilar vuelve a captar la atención mediática al hablar abiertamente sobre una relación pasada con un jugador de la NFL. La artista, hoy casada con Christian Nodal, sorprendió al relatar que esa experiencia amorosa fue particularmente difícil y marcó una etapa complicada en su vida.

Durante una entrevista con Adela Micha en La Saga, Ángela confesó:

"Tuve una relación muy tormentosa con un jugador de futbol americano. Me dolió mucho y me dio la fuerza para escribir canciones de desamor."

Aunque evitó mencionar nombres, en su momento trascendió que se trataba de Josh Ball, exjugador de los Dallas Cowboys y posteriormente parte de los New Orleans Saints.

Estas declaraciones llegan en un momento delicado, ya que han circulado rumores sobre una posible separación entre ella y Christian Nodal. Sin embargo, hasta ahora no se ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

Pese a las especulaciones, Ángela también ha reafirmado recientemente el cariño que siente por su esposo y ha pedido respeto hacia su vida privada. Con apenas 21 años, la hija de Pepe Aguilar expresó cómo ha enfrentado las críticas públicas por su relación:

"Soy joven, estoy creciendo, aprendiendo. Al principio los comentarios me afectaban mucho: me ponía triste, tuve ansiedad, un poco de depresión. Pero no hemos hecho nada malo. Es amor, somos cantantes y estamos aprendiendo a vivir. Sólo pedimos comprensión. Más adelante explicaremos todo con calma. No nos juzguen sin saber."

La confesión de Ángela ha generado reacciones diversas en redes sociales, donde muchos seguidores aplauden su honestidad y valentía al compartir aspectos tan personales de su historia sentimental.