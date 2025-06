Ángela Aguilar revela que ella y Christian Nodal 'no tienen muchos amigos'

Ángela Aguilar vuelve a estar en el centro de los comentarios en rede sociales luego de que confesara que ella y su esposo no tienen un gran círculo de amistades.

Está claro que la joven cantante es una de las figuras representativas del regional mexicano en la actualidad, sin embargo, una gran parte del reconocimiento que tiene no es por su trabajo artístico, sino por las controversias en las que se ha visto envuelta.

Hace poco la cantante ofreció una entrevista con el medio Los Angeles Times donde compartió detalles sobre su vida profesional y personal, pero en medio de la platica reveló un detalle que sorprendió a muchas personas.

La hija de Pepe Aguilar confesó que ella y su esposo tienen un círculo social pequeño y las personas que comúnmente los acompañan son el cantante Marc Anthony y su esposa, la modelo Nadia Ferreira, quienes fueron los padrinos de su boda.

“Nuestra fiesta era Mark, Nadia, Cristian y yo y porque pues Chris y yo no tenemos tantos amigos”, reveló la cantante.

Estas reuniones no solo reforzaron los lazos de amistad dentro del grupo, sino que también dieron lugar a colaboraciones artísticas inesperadas. Ángela compartió cómo un encuentro casual con Marc Anthony derivó en una colaboración musical que más tarde se incluiría en su reciente álbum, Nadie se va como llegó.La artista relató que, en el ambiente relajado de esas pequeñas fiestas, Marc, ya familiarizado con el legado musical de la familia Aguilar, mostró un genuino interés en trabajar con ella. Curiosamente, Ángela confesó que al principio no tenía intención de compartir su música con el icónico cantante puertorriqueño.

“A las dos semanas, de repente me llegó un mensaje: ‘Comadrita, ya voy a grabar la canción’. Yo (dije): ‘¿Cuál canción?’ Y al revisar, me di cuenta que le había enviado todo: la letra, el arreglo, mi voz, y ni me acordaba”, relató la intérprete entre risas.