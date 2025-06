Ángela Aguilar revela por qué no dice 'malas palabras'

Ángela Aguilar ha revelado aspectos de su vida personal y profesional que han fascinado a sus seguidores. En una reciente entrevista con CNN, la destacada cantante de música mexicana habló sobre su transformación de imagen, su filosofía de vida y su conexión con las nuevas generaciones.

Actualmente promocionando su álbum Nadie se va como llegó, Aguilar explicó que decidió usar extensiones de cabello, a pesar de no sentirse del todo cómoda, como un gesto de cariño hacia su familia, especialmente en homenaje a su abuela.

“Me pongo extensiones cada Navidad. ¿Por qué no? O sea, como que me nació porque mi abuela siempre quiso que yo tuviera el pelo largo”, comentó

No obstante, confesó que aún no se siente cómoda con el cabello largo y que espera con entusiasmo regresar a su estilo habitual.

En la entrevista, Aguilar reflexionó sobre su papel como figura pública y la influencia que ejerce, especialmente entre niños y jóvenes. Explicó que evita el uso de groserías, ya que considera importante liderar con el ejemplo.

La cantante recordó una valiosa lección que le dio su padre, Pepe Aguilar, cuando tenía 13 años. En aquella ocasión, tras pronunciar una grosería, su padre le preguntó si eso la hacía sentir más adulta o si simplemente buscaba llamar la atención.

“Yo tenía trece años y le dije una grosería... se me quedó viendo, porque mi papá es cero de eso, es respetuosísimo (...) no le gustan las groserías. Entonces me volteó a ver y me dice: ‘¿qué sentiste? y yo toda nerviosa (le pregunté): ¿de qué?”.